Коли українці відзначатимуть іменини у 2024 році – список

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. І тепер у нас змінюються дати не лише великих церковних свят – тепер і іменини ми святкуватимемо в інші дні. Коли та кого вітати з Днем ангела у 2024 році, дізнавалась «Одеське життя».

Раніше ми розповідали, що згідно з розпорядженням архієпископа Одеського та Балтського, з 1 вересня 2023 року всі храми Одеської єпархії ПЦУ будуть проводити богослужіння за новим календарем, прийнятим на Архієрейському Соборі та на Помісному Соборі ПЦУ.

З переходом на новоюліанський календар зміняться дати низки свят. Так, Різдво ПЦУ відзначатиме 25 грудня (а не 7 січня, як раніше), Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня, Водохреща – 6 січня, а День святого Миколая – 6 грудня.

Разом із святами нову дату набувають і дні ангела. Пропонуємо до вашої уваги список найпоширеніших іменин на 2024 рік:

1 січня – Василя (було 14 січня);

7 січня – Івана (було 21 січня);

12 січня – Тетяни (було 25 січня);

17 січня – Антонія (було 30 січня);

19 січня – Макарія (було 1 лютого);

21 січня – Максима (було 3 лютого);

24 січня – Ксенії (було 6 лютого);

25 січня – Григорія (було 7 лютого);

30 січня – трьох святих: Василя, Григорія та Іоанна (було 12 лютого);

25 лютого – Тарасія (було 10 березня);

17 березня – Олексія (було 31 березня);

19 березня – Дарії (було 2 квітня);

23 квітня – Юрія (було 6 травня);

5 травня – Ірини (було 18 травня);

9 травня – «літнього Миколи» (було 22 травня);

21 травня – Костянтина та Олени (було 3 червня);

1 червня – Юстина (було 14 червня);

24 червня – Івана (було 7 липня);

29 червня – Петра та Павла (було 12 липня);

4 липня – Березня (було 17 липня);

11 липня – Ольги (було 24 липня);

15 липня – Володимира (було 28 липня);

20 липня – Ілля (було 2 серпня);

24 липня – Бориса та Гліба, Христини (було 6 серпня);

17 серпня – Мирона (було 30 серпня);

26 серпня – Адріана та Наталії (було 8 вересня);

17 вересня – Віри, Надії, Любові та їх матері Софії (було 30 вересня);

7 жовтня – Юстини (було 20 жовтня);

14 жовтня – Назарія (було 27 жовтня);

26 жовтня – Дмитра (було 8 листопада);

29 жовтня – Анастасії (було 11 листопада);

30 жовтня – Зіновія (було 12 листопада);

8 листопада – Михайла (було 21 листопада);

18 листопада – Романа (було 1 грудня);

24 листопада – Катерини (було 7 грудня);

30 листопада – Андрія (було 13 грудня);

6 грудня – Миколи (було 19 грудня);

9 грудня – Анни (було 22 грудня);

11 грудня – Данила (було 24 грудня);

21 грудня – Юліани (було 3 січня);

26 грудня – Марії та Йосипа (було 8 січня);

27 грудня – Степана було (9 січня);

31 грудня – Меланії (було 13 січня).

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За матеріалами ТСН