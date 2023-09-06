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Коли українці відзначатимуть іменини у 2024 році – список

Коли українці відзначатимуть іменини у 2024 році – список

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. І тепер у нас змінюються дати не лише великих церковних свят – тепер і іменини ми святкуватимемо в інші дні. Коли та кого вітати з Днем ангела у 2024 році, дізнавалась «Одеське життя».

Раніше ми розповідали, що згідно з розпорядженням архієпископа Одеського та Балтського, з 1 вересня 2023 року всі храми Одеської єпархії ПЦУ будуть проводити богослужіння за новим календарем, прийнятим на Архієрейському Соборі та на Помісному Соборі ПЦУ.

З переходом на новоюліанський календар зміняться дати низки свят. Так, Різдво ПЦУ відзначатиме 25 грудня (а не 7 січня, як раніше), Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня, Водохреща – 6 січня, а День святого Миколая – 6 грудня.

Разом із святами нову дату набувають і дні ангела. Пропонуємо до вашої уваги список найпоширеніших іменин на 2024 рік:

  • 1 січня – Василя (було 14 січня);
  • 7 січня – Івана (було 21 січня);
  • 12 січня – Тетяни (було 25 січня);
  • 17 січня – Антонія (було 30 січня);
  • 19 січня – Макарія (було 1 лютого);
  • 21 січня – Максима (було 3 лютого);
  • 24 січня – Ксенії (було 6 лютого);
  • 25 січня – Григорія (було 7 лютого);
  • 30 січня – трьох святих: Василя, Григорія та Іоанна (було 12 лютого);
  • 25 лютого – Тарасія (було 10 березня);
  • 17 березня – Олексія (було 31 березня);
  • 19 березня – Дарії (було 2 квітня);
  • 23 квітня – Юрія (було 6 травня);
  • 5 травня – Ірини (було 18 травня);
  • 9 травня – «літнього Миколи» (було 22 травня);
  • 21 травня – Костянтина та Олени (було 3 червня);
  • 1 червня – Юстина (було 14 червня);
  • 24 червня – Івана (було 7 липня);
  • 29 червня – Петра та Павла (було 12 липня);
  • 4 липня – Березня (було 17 липня);
  • 11 липня – Ольги (було 24 липня);
  • 15 липня – Володимира (було 28 липня);
  • 20 липня – Ілля (було 2 серпня);
  • 24 липня – Бориса та Гліба, Христини (було 6 серпня);
  • 17 серпня – Мирона (було 30 серпня);
  • 26 серпня – Адріана та Наталії (було 8 вересня);
  • 17 вересня – Віри, Надії, Любові та їх матері Софії (було 30 вересня);
  • 7 жовтня – Юстини (було 20 жовтня);
  • 14 жовтня – Назарія (було 27 жовтня);
  • 26 жовтня – Дмитра (було 8 листопада);
  • 29 жовтня – Анастасії (було 11 листопада);
  • 30 жовтня – Зіновія (було 12 листопада);
  • 8 листопада – Михайла (було 21 листопада);
  • 18 листопада – Романа (було 1 грудня);
  • 24 листопада – Катерини (було 7 грудня);
  • 30 листопада – Андрія (було 13 грудня);
  • 6 грудня – Миколи (було 19 грудня);
  • 9 грудня – Анни (було 22 грудня);
  • 11 грудня – Данила (було 24 грудня);
  • 21 грудня – Юліани (було 3 січня);
  • 26 грудня – Марії та Йосипа (було 8 січня);
  • 27 грудня – Степана було (9 січня);
  • 31 грудня – Меланії (було 13 січня).

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За матеріалами ТСН

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