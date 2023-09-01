Які свята чекають на українців у вересні – опубліковано повний список

Допомога, ліки та свята по-новому: які зміни на нас чекають у вересні? У вересні очікується багато нововведень. Вони торкнуться більшості людей. Хто у вересні може залишитися без допомоги держави, які ліки та як можна буде отримати безплатно, і у яких свят змінилися дати, читайте у цій статті ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Україна відзначає День авіації – що це за свято? Сьогодні, у суботу, 26 серпня, Україна відзначає День авіації. Це свято присвячене як військовій, так і цивільній авіації. Цього дня прийнято вітати всіх працівників авіаційної промисловості та транспорту, а також студентів льотних шкіл та авіаучилищ. А в дні повномасштабного російського вторгнення в нашу країну свято набуло особливого значення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі на День Незалежності вшанували пам’ять Героїв, які віддали за неї життя (фото, відео) Сьогодні в усіх куточках нашої держави відзначають головне свято країни — День Незалежності. Цьогоріч свято має гіркий присмак від втрат кращих доньок і синів країни. Завдяки тим, хто зараз на фронті б’ється за нашу незалежність, і хто віддав життя за неї, ми маємо можливість підіймати синьо-жовтий стяг у наших містах і селах. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ