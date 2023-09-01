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Які свята чекають на українців у вересні – опубліковано повний список

Які свята чекають на українців у вересні – опубліковано повний список

Ну ось і настав перший місяць осені-2023. З одного боку, сумно, звісно, що літо так швидко закінчилося, а з іншого – ця осінь обіцяє бути багатою, наприклад, на всілякі свята – як державні, так і церковні (які, до речі, у зв’язку з переходом на новоюліанський календар будуть відзначатись в інші дні).
Які ж важливі події слід відзначити українцям у вересні? «Одеське життя» пропонує до уваги читачів календар свят на вересень 2023 року.

Отже, у вересні в Україні відзначать такі свята:

  • 1 вересня – День знань;
  • 2 вересня – День нотаріату;
  • 3 вересня – День підприємця;
  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;
  • 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно, День фізкультури та спорту;
  • 10 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкістів, Всесвітній день запобігання самогубствам;
  • 13 вересня – День програміста;
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії;
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника та раціоналізатора;
  • 17 вересня – День працівника лісу, День рятівника;
  • 20 вересня – День HR-менеджера, День рекрутера;
  • 21 вересня – Міжнародний день миру;
  • 22 вересня – День партизанської слави;
  • 24 вересня – День машинобудівника;
  • 27 вересня – День туризму, День вихователя та всіх дошкільних працівників;
  • 30 вересня – День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

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