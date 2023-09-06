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Когда украинцы будут отмечать именины в 2024 году – список

Когда украинцы будут отмечать именины в 2024 году – список

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская грекокатолиическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. И теперь у нас меняются даты не только больших церковных праздников – теперь и именины мы будем праздновать в другие дни. Когда и кого поздравлять с Днем ангела в 2024 году, узнавала «Одесская жизнь».

Ранее мы рассказывали, что согласно распоряжению архиепископа Одесского и Балтского, с 1 сентября 2023 года все храмы Одесской епархии ПЦУ будут проводить богослужения по новому календарю, принятому на Архиерейском Соборе и на Поместном Соборе ПЦУ.

С переходом на новоюлианский календарь изменятся даты ряда праздников. Так, Рождество ПЦУ теперь будет отмечать 25 декабря (а не 7 января, как ранее), Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября, Крещение – 6 января, а День святого Николая – 6 декабря.

Вместе с праздниками новую дату получают и дни ангела. Предлагаем вашему вниманию список самых распространенных именин на 2024 год:

  • 1 января – Василия (было 14 января);
  • 7 января – Ивана (было 21 января);
  • 12 января – Татьяны (было 25 января);
  • 17 января – Антония (было 30 января);
  • 19 января – Макария (было 1 февраля);
  • 21 января – Максима (было 3 февраля);
  • 24 января – Ксении (было 6 февраля);
  • 25 января – Григория (было 7 февраля);
  • 30 января – трех святых: Василия, Григория и Иоанна (было 12 февраля);
  • 25 февраля – Тарасия (было 10 марта);
  • 17 марта – Алексея (было 31 марта);
  • 19 марта – Дарии (было 2 апреля);
  • 23 апреля – Юрия (было 6 мая);
  • 5 мая – Ирины (было 18 мая);
  • 9 мая – «летнего Николая» (было 22 мая);
  • 21 мая – Константина и Елены (было 3 июня);
  • 1 июня – Юстина (было 14 июня);
  • 24 июня – Ивана (было 7 июля);
  • 29 июня – Петра и Павла (было 12 июля);
  • 4 июля – Марты (было 17 июля);
  • 11 июля – Ольги (было 24 июля);
  • 15 июля – Владимира (было 28 июля);
  • 20 июля – Илье (было 2 августа);
  • 24 июля – Бориса и Глеба, Кристины (было 6 августа);
  • 17 августа – Мирона (было 30 августа);
  • 26 августа – Адриана и Натальи (было 8 сентября);
  • 17 сентября – Веры, Надежды, Любви и их матери Софии (было 30 сентября);
  • 7 октября – Юстины (было 20 октября);
  • 14 октября – Назария (было 27 октября);
  • 26 октября – Дмитрия (было 8 ноября);
  • 29 октября – Анастасии (было 11 ноября);
  • 30 октября – Зиновия (было 12 ноября);
  • 8 ноября – Михаила (было 21 ноября);
  • 18 ноября – Романа (было 1 декабря);
  • 24 ноября – Екатерины (было 7 декабря);
  • 30 ноября – Андрея (было 13 декабря);
  • 6 декабря – Николая (было 19 декабря);
  • 9 декабря – Анны (было 22 декабря);
  • 11 декабря – Даниила (было 24 декабря);
  • 21 декабря – Юлианы (было 3 января);
  • 26 декабря – Марии и Иосифа (было 8 января);
  • 27 декабря – Степана было (9 января);
  • 31 декабря – Мелании (было 13 января).

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По материалам ТСН

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