Когда украинцы будут отмечать именины в 2024 году – список

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская грекокатолиическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. И теперь у нас меняются даты не только больших церковных праздников – теперь и именины мы будем праздновать в другие дни. Когда и кого поздравлять с Днем ангела в 2024 году, узнавала «Одесская жизнь».

Ранее мы рассказывали, что согласно распоряжению архиепископа Одесского и Балтского, с 1 сентября 2023 года все храмы Одесской епархии ПЦУ будут проводить богослужения по новому календарю, принятому на Архиерейском Соборе и на Поместном Соборе ПЦУ.

С переходом на новоюлианский календарь изменятся даты ряда праздников. Так, Рождество ПЦУ теперь будет отмечать 25 декабря (а не 7 января, как ранее), Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября, Крещение – 6 января, а День святого Николая – 6 декабря.

Вместе с праздниками новую дату получают и дни ангела. Предлагаем вашему вниманию список самых распространенных именин на 2024 год:

1 января – Василия (было 14 января);

7 января – Ивана (было 21 января);

12 января – Татьяны (было 25 января);

17 января – Антония (было 30 января);

19 января – Макария (было 1 февраля);

21 января – Максима (было 3 февраля);

24 января – Ксении (было 6 февраля);

25 января – Григория (было 7 февраля);

30 января – трех святых: Василия, Григория и Иоанна (было 12 февраля);

25 февраля – Тарасия (было 10 марта);

17 марта – Алексея (было 31 марта);

19 марта – Дарии (было 2 апреля);

23 апреля – Юрия (было 6 мая);

5 мая – Ирины (было 18 мая);

9 мая – «летнего Николая» (было 22 мая);

21 мая – Константина и Елены (было 3 июня);

1 июня – Юстина (было 14 июня);

24 июня – Ивана (было 7 июля);

29 июня – Петра и Павла (было 12 июля);

4 июля – Марты (было 17 июля);

11 июля – Ольги (было 24 июля);

15 июля – Владимира (было 28 июля);

20 июля – Илье (было 2 августа);

24 июля – Бориса и Глеба, Кристины (было 6 августа);

17 августа – Мирона (было 30 августа);

26 августа – Адриана и Натальи (было 8 сентября);

17 сентября – Веры, Надежды, Любви и их матери Софии (было 30 сентября);

7 октября – Юстины (было 20 октября);

14 октября – Назария (было 27 октября);

26 октября – Дмитрия (было 8 ноября);

29 октября – Анастасии (было 11 ноября);

30 октября – Зиновия (было 12 ноября);

8 ноября – Михаила (было 21 ноября);

18 ноября – Романа (было 1 декабря);

24 ноября – Екатерины (было 7 декабря);

30 ноября – Андрея (было 13 декабря);

6 декабря – Николая (было 19 декабря);

9 декабря – Анны (было 22 декабря);

11 декабря – Даниила (было 24 декабря);

21 декабря – Юлианы (было 3 января);

26 декабря – Марии и Иосифа (было 8 января);

27 декабря – Степана было (9 января);

31 декабря – Мелании (было 13 января).

Читайте также:

По материалам ТСН