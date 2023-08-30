Православні свята в Одесі з 1 вересня відзначатимуть за новим календарем

Згідно з розпорядженням архієпископа Одеського і Балтського, з 1 вересня усі храми Одеської єпархії ПЦУ будуть проводити богослужіння за новоюліанським календарем.

Відповідне розпорядження з’явилося на facebook-сторінці Одеської єпархії ПЦУ.

Згідно з рішенням Архієрейського Собору від 24 травня 2023 року та Помісного Собору від 27 липня 2023 року наша Православна Церква України з 1 вересня 2023 року переходить на новоюліанський календар, –

йдеться в повідомленні.

Оскільки, новоюліанський календар було ухвалено на Архієрейському Соборі та на Помісному Соборі Православної Церкви України, то усі парафії Одеської єпархії Православної Церкви України, підтримують і приймають календарну реформу.

Керуючий Одеською єпархією Високопреосвященнійший Афанасій архієпископ Одеський і Балтський повідомив про запровадження новоюліанського календаря в храмах Одеської єпархії.

Повідомляю всім про запровадження новоюліанського календаря в усіх храмах Одеської єпархії Православної Церкви України з 1 вересня 2023 року та благословляю настоятелям та іншим клірикам єпархії з 1 вересня 2023 року звершувати усі богослужіння згідно з новоюліанським календарем, –

довів до відома архієпископ.

Нагадаємо, з переходом на новоюліанський календар зміняться дати свят, які закріплені у календарі. Отже, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня, Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День святого Миколая – 6 грудня.

Святкування “рухомих” свят — Великодня і прив’язаних до нього свят залишиться без змін.

Читайте також: