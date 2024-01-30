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Коли показання лічильників вважатимуться недійсними

Коли показання лічильників вважатимуться недійсними

Своєчасна перевірка квартирних лічильників – гарантія правильних нарахувань за спожиті послуги, що попереджають у компанії «Облтеплокомуненерго». Інакше українці ризикують отримувати некоректні нарахування у платіжках за комунальні послуги.

Ця послуга проводиться за рахунок споживача, але, щоб уникнути серйозних проблем, піти на такі витрати вкрай необхідно, зазначають комунальники.

Так, у разі не своєчасної повірки покази лічильника можуть не прийматися, і постачальник послуг нараховуватиме суму до оплати, використовуючи інші методи. Таким чином, споживачам, можливо, доведеться переплачувати.

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«Якщо лічильник вчасно не повірений, його покази вважаються недійсними, і нарахування, у такому випадку, будуть здійснюватись за методом, який застосовується для квартир без індивідуальних засобів обліку, тобто на основі загальнобудинкових приладів або за нормами споживання»,

– сказано у повідомленні на сторінці «Облтеплокомуненерго» у Facebook.

Як дізнатися дату повірки лічильника?

  • Для нових лічильників – відрахувати 4 роки від дати виробництва приладу обліку, зазначеної у техпаспорті (а не від дати встановлення);
  • відрахувати 4 роки від дати, зазначеної у відповідному свідоцтві, що видалося після попередньої перевірки;
  • у рахунку, який уповноважена компанія щомісяця спрямовує кожному споживачеві. Якщо міжповірочний інтервал ваших приладів обліку вже закінчився, то в квитанції прийде отримуєте повідомлення про необхідність перевірки лічильника.

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Як повірити прилад обліку без демонтажу

  • Визначтеся з організацією, яка виконуватиме ці роботи. Тут споживач не обмежений у праві вибору, але слід звертати увагу на наявність Свідоцтва про уповноваження на проведення перевірки засобів вимірювальної техніки;
  • здійсніть саму повірку;
  • отримайте свідоцтво про відповідність приладу обліку державним вимогам до вимірювальної техніки та Акту про проведення повірки;
  • зазначені документи слід надати компанії-постачальнику для внесення інформації до бази даних.

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Як повірити прилад обліку, якщо потрібен демонтаж

  • Написати заяву на розпломбування лічильника, вказавши адресу та контактні дані для зворотного зв’язку та сплатити рахунок. Фахівці сконтактують із заявником та погодять час здійснення розпломбування;
  • бути присутнім під час зняття пломб та складання акту із зазначенням показань приладу обліку;
  • за допомогою обраної організації здійснити демонтаж та перевірку приладу обліку, отримати свідоцтво про відповідність устрою державним вимогам до вимірювальної техніки;
  • написати заяву на опломбування лічильника та сплатити рахунок за ці роботи. Фахівці погодять час проведення, а після завершення процедури видадуть споживачеві відповідний акт;
  • надати акти та свідоцтво про проходження періодичної повірки для внесення інформації до бази даних.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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