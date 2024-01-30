Коли показання лічильників вважатимуться недійсними

Ця послуга проводиться за рахунок споживача, але, щоб уникнути серйозних проблем, піти на такі витрати вкрай необхідно, зазначають комунальники.

Так, у разі не своєчасної повірки покази лічильника можуть не прийматися, і постачальник послуг нараховуватиме суму до оплати, використовуючи інші методи. Таким чином, споживачам, можливо, доведеться переплачувати.

«Якщо лічильник вчасно не повірений, його покази вважаються недійсними, і нарахування, у такому випадку, будуть здійснюватись за методом, який застосовується для квартир без індивідуальних засобів обліку, тобто на основі загальнобудинкових приладів або за нормами споживання»,

– сказано у повідомленні на сторінці «Облтеплокомуненерго» у Facebook.

Як дізнатися дату повірки лічильника?

Для нових лічильників – відрахувати 4 роки від дати виробництва приладу обліку, зазначеної у техпаспорті (а не від дати встановлення);

відрахувати 4 роки від дати, зазначеної у відповідному свідоцтві, що видалося після попередньої перевірки;

у рахунку, який уповноважена компанія щомісяця спрямовує кожному споживачеві. Якщо міжповірочний інтервал ваших приладів обліку вже закінчився, то в квитанції прийде отримуєте повідомлення про необхідність перевірки лічильника.

Як повірити прилад обліку без демонтажу

Визначтеся з організацією, яка виконуватиме ці роботи. Тут споживач не обмежений у праві вибору, але слід звертати увагу на наявність Свідоцтва про уповноваження на проведення перевірки засобів вимірювальної техніки;

здійсніть саму повірку;

отримайте свідоцтво про відповідність приладу обліку державним вимогам до вимірювальної техніки та Акту про проведення повірки;

зазначені документи слід надати компанії-постачальнику для внесення інформації до бази даних.

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Як повірити прилад обліку, якщо потрібен демонтаж

Написати заяву на розпломбування лічильника, вказавши адресу та контактні дані для зворотного зв’язку та сплатити рахунок. Фахівці сконтактують із заявником та погодять час здійснення розпломбування;

бути присутнім під час зняття пломб та складання акту із зазначенням показань приладу обліку;

за допомогою обраної організації здійснити демонтаж та перевірку приладу обліку, отримати свідоцтво про відповідність устрою державним вимогам до вимірювальної техніки;

написати заяву на опломбування лічильника та сплатити рахунок за ці роботи. Фахівці погодять час проведення, а після завершення процедури видадуть споживачеві відповідний акт;

надати акти та свідоцтво про проходження періодичної повірки для внесення інформації до бази даних.