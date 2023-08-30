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Світло, вода та газ: коли та як передавати показання лічильників

Світло, вода та газ: коли та як передавати показання лічильників

Крім того, що за комунальні послуги потрібно регулярно платити, необхідно щомісяця надсилати показники всіх лічильників (якщо, звичайно, не хочете побачити у платіжках завищені суми за світло, воду та газ та платити більше за реальне споживання). Нагадуємо, коли та як це можуть зробити одесити.
І насамперед зазначимо, що всі показання за минулий місяць бажано передавати з 1 по 5 число поточного місяця.

Як передати показники за свiтло

Обсяги спожитої електроенергії визначаються за розрахунковий період, тобто за календарний місяць. Споживачі повинні надати дані за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця (у цьому випадку дані будуть зараховані за 1 число).

Якщо показники лічильника світла передати пізніше дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача. Так, не передавши показання вчасно, ви побачите у платіжці цифри не за спожиту вами електрику, а вирахований середньодобовий обсяг споживання.

Передати показання лічильника за рахунок можна такими способами:

  • в особистому кабінеті на сайті ДТЕК;
  • у меседжері «Вайбер» або «Телеграм»;
  • за телефоном (048) 705 90 90 (для стаціонарних телефонів) або (068) 750-90-90, (095) 750-90-90, (073) 750-90-90 (для мобільних телефонів).

Показники за воду: передаємо правильно

Нагадуємо, що показання лічильників води «Інфоксводоканал» приймає з 1 по 4 число місяця, що настає за звітним.

Показники можна передати:

  • через особистий кабінет на сайті http://infoxvod.com.ua;
  • чат боти Вайбер та Телеграм;
  • автовідповідач контакт-центру за номерами: 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155, 066-905-55-05.

Показники газу: що потрібно враховувати?

Покази лічильників газу українці мають передавати з 1 по 5 число кожного місяця. При цьому слід пам’ятати, що, крім оплати за рахунками, споживачі також платять і за транспортування газу, тариф якого фіксований і не залежить від обсягу споживання. Показники приймаються, у тому числі й у вихідні дні, якщо вони випадають на період із 1 по 5 число місяця. Це можна зробити:

  • в особистому кабінеті на сайті gas.ua;
  • у чат-боті GASUA у «Вайбер», телеграм та месенджері Фейсбук;
  • за допомогою голосового меню зателефонуйте до контакт-центру за номерами нашої гарячої лінії та виберіть кнопку 2. Телефони: 066-300-2-888 (Водафон), 098-300-2-888 (Київстар), 093-300- 2-888 (Lifecell);
  • за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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