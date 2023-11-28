Перевірка лічильників: хто має її проводити і хто від неї звільнений

Коли відновили перевірку лічильників в Україні

У червні набула чинності постанова Кабміну №440. І споживачі, у яких настав термін перевірки лічильників, мали зробити це протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Якщо пристрій вчасно не пройшов перевірку, розрахунок обсягу споживання здійснюється за нормами споживання, що може суттєво збільшити плату за послугу.

І якщо у випадку з приладами обліку споживання газу, тепла та електроенергії все більш менш зрозуміло (періодична перевірка здійснюється самими комунальниками і за їх рахунок), то у разі оплати повірки водомірів можуть виникати питання.

Перевірка лічильників води: хто платить?

Тепер витрати, пов’язані з повіркою, ремонтом, монтажем та демонтажем лічильників води, не входять до складу тарифу на воду, як це було раніше. І відповідальність за перевірку та обслуговування цих приладів обліку лежить на плечах споживачів.

Оплата за перевірку водомірів залежить від виду договору між споживачем та постачальником послуги.

Так, якщо у споживача укладено прямий договір із постачальником води (індивідуальний), то за перевірку платить сам споживач. Вартість робіт з перевірки, демонтажу та монтажу водомірів Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановлює окремо для кожного водоканалу.

Якщо співвласники багатоквартирного будинку не мають індивідуальних договорів щодо водопостачання, перевірка здійснюється постачальником комунальної послуги за рахунок внесків на абонентське обслуговування.

Скільки триває перевірка та який документ має отримати споживач

Зазвичай перевірка лічильника триває близько п’яти днів та передбачає демонтаж приладу обліку. Демонтаж відбувається лише у присутності споживача.

Після процедури представники виконавця роблять монтаж лічильника також виключно у присутності споживача. Тоді ж здійснюється опломбування лічильника та оформляється відповідний акт.

Крім місця монтажу, номера пломби, показів лічильника на момент встановлення цей документ має містити дату перевірки. Акт складається у двох примірниках. Один екземпляр вручається споживачеві, другий – зберігається для підприємства.

При цьому перевіркою лічильників мають право займатись лише ліцензовані підприємства. З їх списком можна ознайомитись на сайті Мінекономіки.

Хто звільнений від перевірки лічильників

Для споживачів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, продовжують діяти норми про припинення перевірки лічильників на період військового стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Для споживачів, які проживають у зонах можливих або активних бойових дій, терміни перевірки лічильників відкладаються на період до шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій.

Ви також можете дізнатися: Для чого ДТЕК встановлює нові лічильники, і чи всі вони «розумні»

Джерело: biz.nv.ua