Чи можна перенести електролічильник в інше місце?

Як повідомили фахівці «Закарпаттяобленерго», споживачі мають право перекласти електролічильник на на сходову клітку, якщо це передбачено проєктно-технічною документацією будинку (її можна отримати у балансоутримувача). Для цього необхідно звернутися до обленерго із відповідною заявою. У свою чергу, співробітники підприємства прилад обліку розпломбують, встановлять на сходовій клітці та знову опломбують.

А от якщо споживач захоче перенести лічильник у квартиру – процес відрізняється.

«Для перенесення зі сходової клітки до квартири має бути зазначене нове місце для лічильника у проєктно-технічній документації. Якщо ж його нема, то споживач має за власний рахунок розробити та узгодити проєкт»,

– пояснили у обленерго.

Після цього слід звернутися до філії обленерго про розпломбування лічильника, а організація, яка має ліцензію (право) на виконання робіт з монтажу, згідно з проектною документацією встановить лічильник на нове місце.

«Тоді прилад обліку потрібно знову опломбувати. У цьому випадку всі роботи з перенесення лічильника здійснюються за рахунок споживача»,

– додали спеціалісти.

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Фото з Facebook-сторінки «Закарпаттяобленерго»