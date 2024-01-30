Погода в Одесі 31 січня: очікується погана видимість на дорогах

Уночі та вранці 31 січня 2024 року очікується туман. Видимість на дорогах лише 200-500 м. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області протягом дня хмарно, без істотних опадів.
Прогноз погоди в Одесі 31 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-3° С морозу, вдень 5-7° С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 31 січня Одеській області
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6° С морозу, вдень 2-7°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.