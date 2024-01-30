Погода в Одесі 31 січня: очікується погана видимість на дорогах

Погода в Одесі: чи буде тепло 30 січня Завтра, 30 січня 2024 року, в Одесі та області очікується прохолодна погода без істотних опадів. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вітер також буде помірним – 3-8 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода 28 січня: що пророкують синоптики одеситам За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 28 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається переважно хмарна погода з невеликими проясненнями. Суттєвих опадів не передбачається. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ