Для чого ДТЕК встановлює нові лічильники, і чи всі вони розумні

Нещодавно мешканцям багатьох одеських будинків поміняли електролічильники. Прилади старого зразка, чи не обов’язково, замінили двозонними або, так званими, «розумними» лічильниками. Як працюють такі лічильники, і чому заміна вигідна одеситам, ми розбиралися разом із начальником відділу департаменту з комунікацій ДПЕК Одеськими електромережами Юлією Почебутою.

Що вміють «розумні» лічильники

“Розумний” лічильник автоматично передає показання споживання електроенергії. А, крім того – інформацію про відсутність електрики, перевантаження мережі, втрати, несправність приладу та інші проблеми.

Сьогодні подібні прилади обліку спожитої електрики використовують у всьому світі. Встановлюють лічильники, запрограмовані на автоматичну передачу показників, та спеціалісти ДТЕК Одеські електромережі. Ці прилади є частиною автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Двохзонні та тризонні

«Розумні» лічильники бувають багатозонними – двозонними чи тризонними. Для їх власників діють тарифні коефіцієнти залежно від часу. Для двозонних електролічильників: нічний – 0,5 тарифів з 23:00 до 7:00; денний – повний тариф з 7:00 до 23:00. Для тризонних електролічильників: нічний – 0,4 тарифи з 23:00 до 7:00; напівпіковий – повний тариф з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00; піковий – 1,5 тарифу з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00.

Одеситам встановлюють двозонні лічильники. На екрані такого приладу з інтервалом 10 секунд послідовно відображаються: показання за тарифом «день» (код 1.8.2); свідчення щодо тарифу «ніч» (код 1.8.1); загальний обсяг спожитої електроенергії (код 1.8.0).

Щоправда, типи двозонних лічильників бувають різними. Ознайомитись з їх кодами показань спожитої електроенергії можна на сайті ДПЕК у розділі «Передати показання лічильника».

Показання «день» та ніч»

Якщо лічильник не підключено до АСКОЕ, автоматично показання не надсилатимуться. Отже, при заміні приладу поцікавтеся у майстрів, який тип електролічильника вам встановлюють.

Власникам двозонних приладів, які не підключені до модуля автоматичної системи комерційного обліку електроенергії, передавати дані необхідно самостійно. Це слід робити за два дні до кінця місяця та протягом трьох перших днів наступного.

При цьому необхідно повідомити показання тарифної зони «день» та тарифної зони «ніч», що відображаються на екрані приладу. І обов’язково бути уважним. Якщо зони переплутаєте, показання для розрахунку можуть прийняти.

Прилад для економії

Встановивши багатозонний лічильник, можна заощадити на платіжках за електроенергію. Використання такого приладу обліку – один із найефективніших способів знизити витрати на електрику. Він дозволяє до 50% зменшити витрати на електроенергію за рахунок знижки на нічне споживання.

При цьому не обов’язково кардинально переходити до нічного режиму. Навіть за звичайного ритму життя можна суттєво економити за рахунок холодильника – в середньому, використання нічного тарифу дасть економію 70 гривень на місяць – та інших потужних електроприладів, що працюють цілодобово або в «сплячому» режимі.

Тож можна сказати, що одеситам, які потрапили під акцію безкоштовної установки двозонних приладів обліку, пощастило. Якщо ж під час заміни в будинку лічильників на «розумні» деякі мешканці були відсутні, роботи можна перенести на другий день за погодженням із клієнтом, запевняють у ДПЕК.

Як ощадливий лічильник встановити

Тим, хто під акцію не потрапив, але встановити лічильник «день-ніч» хоче, слід звернутися до оператора системи розподілу. Найпростіше це зробити онлайн – за допомогою сервісу на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Вартість послуги залежить від параметрів лічильника та відстані до клієнта. Ціна стартує від 3000 до 7000 гривень. В оплату входить вартість нового лічильника, послуги з його монтажу, опломбування та налаштування для роботи в режимі день/ніч.

Усі роботи провадяться протягом семи днів з моменту оплати послуги.

Також замовити лічильник можна, відвідавши Центри обслуговування клієнтів ДТЕК Одеські електромережі. Або – звернувшись до контакт-центру компанії за номерами: для мобільних телефонів +38 (068) 750 90 90; + 38 (095) 750 90 90; + 38 (073) 750 90 90; для стаціонарних – +38 (048) 705 90 90.

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