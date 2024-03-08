Традиційні супи та сирний фастфуд: що можна спробувати в корейському кафе в Одесі 

*Увага, цей матеріал викликає апетит!

Наше видання розпочинає нову рубрику – “Смачне місце”. Назва її говорить сама за себе. А автором буде Юлія Сущенко, справжня кулінарна експертка, яка знає все про їжу в Одесі.

Тож, свої відвідини одеських місць, де смачно, ми розпочинаємо з Кім кафе, яке є осередком не лише Кей-смаку, а ще й Кей-попу.

(Англійською літерою К (кей) – скорочено позначають назву Кореї коли кажуть про її популярну музику, та й взагалі культуру).

Відразу вкажемо адресу: знаходиться Кім кафе в кінці вулиці Торгової (буд. 51) недалеко від навчальних закладів, студентських гуртожитків та Нового ринку. Саме тут можна здійснити віртуальну мандрівку в Корею через знайомство з корейською кухнею і сучасною культурою.

Важливо: матеріал не є рекламним і відображає виключно субʼєктивну точку зору автора.

Меню: традиції та сучасність

В Кім кафе є два типи меню – друковане і онлайн. Тож кожний може обирати те, що йому зручніше. Є постійні та сезонні страви.

Через повномасштабну війну Кім кафе покинуло декілька кухарів – вони повернулися до Кореї. Зараз на кухні працюють як українці так і корейці. Але контролює їхню роботу власник – етнічний кореєць.

Корейська кухня в сучасних містах – це суміш смаків різних азійських страв, в основному китайського, або японського походження. Серед молоді дуже популярні американські фастфуди, втім готують їх із своїми особливостями. Ще одне важливе зауваження, при приготуванні страв не використовують глутамат натрію, який так популярний в Китаї.

Тут є (ціни на момент відвідування закладу):

роли (вони відрізняються від японських – сортом та способом приготування рису);

страви у фритюрі;

традиційні рисові палички токпоккі (135-190 грн.)

два види мульманду (щось середнє між відвареними варениками та пельменями) зі свининою та креветками (210 – 286 грн.)

основні страви з курки, свинини, яловичини, риби та морепродуктів. Наприклад, омук – рибний млинець на шпажці в рибному бульйоні (400 гр – 220 грн.);

тринадцять найменувань супів (75 – 255 грн.);

рис і локшина як гарніри або самостійні страви (від 40 грн.)

Також пропонується багато “страв-конструкторів” та додатків, які можна обирати до смаку.

Їжа: карта супів, величезні порції та домашня кімчі

Здається, Кім кафе займає перше місце по кількості супів – їх тут тринадцять. В меню ви знайдете декілька видів рамьонів та місо-супів, кальбітан, твенжанкук, куксу, тямпон, суімоно. Порція супу – 300-500 грамів. Також вам можуть приготувати сезонний суп.

Наприклад, на новорічні свята тут можно було зʼїсти святковий ттоккук – “суп довгожителя” з рисовими кльоцками, тонко нарізаною відвареною яловичиною, нарізаними водоростями та локшиною з яєчного омлету. Я обрала суімоно з темпурною креветкою (145 грн).

Ферментація по-українськи і по-корейськи

Поки чекала суп, який готують хвилин 10-15, мені принесли комплімент від закладу – піалочки з традиційними корейськими салатами – кімчі з капусти та моркви.

Кімчі – корейська закуска з ферментованої капусти. Ну а про корейську моркву не буду вам розповідати. Але скажу відразу, що це не та морква, яку ми зазвичай беремо на базарі або супермаркеті. Всі ці закуски тут готують самостійно за своїми сімейними рецептами.

Якщо ви зустрінете в залі власника і поговорите з ним, то дізнаєтесь багато цікавого. Наприклад, що корейська морква це страва, яка зʼявилась саме на наших теренах, адже в Кореї зазвичай ферментують інші продукти – рибу, мʼясо, морепродукти. Але за останні двадцять років в Одесі асортимент цих закусок значно розширився і став не меншим ніж в Кореї.

Суп Суімоно

Суімоно – суп, японського походження, який готують на рибному бульйоні. До страви входять також: вакаме – сушені водорості, стружка тунця, шиитаке (гриби), товста локшина удон, сир тофу, креветка смажена в темпурі, тобто в клярі з яйця, води, та борошна. Суп дуже ситний і однією порцію можна наїстися. Смак суімоно нейтральний, він не гострий і не кислий. До супу подали і ложку, і традиційні палочки. Палочками зручно їсти тверді інгредієнти, а ложкою – рідину.

Корн дог

Корейський фастфуд Корн дог – в перекладі “кукурудзяна собака” популярний корейський фаст фуд. Страва нагадує Хот доги або сосиски в тісті, але на цьому збіги закінчуються.

Цікаво, що страва зʼявилася в США сто років тому. Її описували як смажену у фритюрі їжу на паличці, обвалену в кукурудзяному борошні або пластівцях. Зовнішнє вона нагадує початок кукурудзи. Наприкінці 1940 страва стала популярна в різних країнах світу. Особливої популярності набула в Південній Кореї.

В Кім кафе є декілька видів корн догу в різних видах паніровки. Я замовила сирний, без сосиски (140 грн.). Це виявився величезний шмат моцарелли, в хрусткій паніровці, прикрашений зверху різнокольоровими соусами – медово-гірчичним, майонезом та сирними. Скажу відразу, я дуже люблю сир у будь яких його проявах, тож мені ця страва, яку я їла вперше, дуже сподобалася.

Уявіть, що під плотною хрусткою скоринкою знаходиться ніжна вершкова маса розплавленої моцарели. А соуси додають пікантності та смакових нюансів. Їдять корн дог руками, але якщо не зручно, можна попросити рукавичку або виделку з ножем. Корн дог та страва, за якою я буду обов’язково повертатися, втім кафе працює і з доставкою.

Хочеться зазначити, що порції дуже великі та ситні. Одного супа чи корн дога вистачить щоб наїстися, або можна сміливо брати одну страву на двох, щоб спробувати щось це. Також в меню є вже страви на компанію та сети суші та ролів.

Інтерʼєр: неон та зірки поп-музики

Перший поверх кафе розділений на два зали. Відразу зі входу ви потрапляєте в просторий зал з барною стійкою. Тут стоять лише два невеликих столики на двох. Ще декілька місць облаштовано біля вікон.

В другому, меншому залі чотири столики, де можуть розміститися невеликі компанії на 4-5 людей. Від великого залу цей простір відокремлений акваріумом з безліччю маленьких яскравих рибок. На стінах колаж з портретами корейських поп-зірок, та неонові написи.

З початку двохтисячних так зване халлю –- хвиля корейської поп культури накрила світ. Країна тепер експортує не лише електроніку, косметику і автівки, а культурні продукти. Чисельні серіали, фильми, гурти і також їжа – стали невідʼємною частиною молодіжної культури в європейських країнах. В Одесі зараз є декілька кафе корейської кухні, магазини з їжею та напоями, але здається, ця історія в нашому місті лише починається.

Але у закладі є ще й підземний рівень з диванчиками та трьома столиками. Тут комфортно можуть розміститися 12-15 людей. На TV панелях, які розміщені на кожному поверсі транслюють кліпи з корейською поп музикою. По закладу розставлені ростові фігури корейських популярних співаків – хлопців. Але, незважаючи на явну молодіжну тематику оформлення кафе, в залі багато людей різного віку.

Історична довідка

Корейці на теренах колишнього СРСР почали селитися наприкінці 40 х років минулого століття. Люди бігли від війни. Спочатку вони селилися в азійських республіках, але потім стали переїжджати на захід.

України корейці дісталися в 50-60 хх роках минулого сторіччя. Найбільша кількість оселилася в Криму, в Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Тут вони зазвичай займалися овочеводством.