Сумну звістку повідомили напередодні у Телеграм-каналі Роздільнянської міської територіальної громади.

«Захищаючи рідну землю від російських загарбників, під час виконання бойового завдання загинув солдат Андранік Ваникович Оганесян, 16 червня 1967 року народження, мешканець села Новоукраїнка. Його життя обірвалося 25 лютого 2024 року у районі населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області. Ми втратили ще одного мужнього воїна, але його подвиг, жертовність та любов до України житимуть у спогадах вічно», – повідомили у громаді.

Чин відспівування та похорон Героя відбувається сьогодні у рідному селі військового Новоукраїнка. Жителів громади просили віддати шану загиблому Захиснику, приєднавшись до живого коридору пошани, щоб провести Героя в останню путь.

За темою: