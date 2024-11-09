Де на Привозі знайти бюджетне кафе молдовської кухні

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Перший погляд

Останнім часом ми часто розповідаємо, де в Одесі можна скуштувати плацинди та інші страви молдовської кухні. Але мова в цих оглядах стосувалася ресторанів. Порівняймо, наскільки ціни в таких закладах відрізняються від «риночних».

Якщо ви раніше не наважувалися їсти в кафе на ринках, можемо вас запевнити – це абсолютно безпечно. Так, іноді рівень комфорту в таких закладах не дуже високий, але деякі з них вже впевнено виходять за рамки статусу «генделик».

Кафе молдовської кухні, яке відкрилося на Привозі нещодавно, – чисте і світле, без неприємних або сторонніх запахів, є умивальник, телевізор, кондиціонер та квіти. Страви розставлені в спеціальній вітрині-холодильнику. За спиною продавчині – мікрохвильові печі, де можна щось підігріти.

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Що в меню?

Велике меню розташовано на стінці. Скажу чесно, ціни радують. Таке враження, що ти на машині часу потрапив в далекий 2014 рік. Правда, ціна супу в 50 гривень тоді була в пристойному ресторані.

В меню багато страв молдовської кухні: зама, мітітеї, плацинди, чигирі. Звісно, не обійшлося без олівʼє, «шуби», борщу та котлет. Додають домашнього різноманіття голубці, фаршировані перці, смажена риба та окорочки. Деякі страви продаються на вагу, наприклад, «шуба» або фаршировані перці, щось – на штуки: смажена риба, відбивні або мітітеї, тож треба уважно дивитися при покупці. Також можна побачити страви, яких в меню немає, наприклад, холодець з домашнього півника. Добавки – майонез, аджика, соління, сметана – безкоштовні.

І якій же молдовський обід без вина? Бар тут знаходиться окремо. В асортименті не лише домашнє вино, а й бренді, горілка, безалкогольні напої.

Цитати з меню:

Салат овочевий (200 г) – 50 грн

Борщ червоний (400 г) – 40 грн

Суп зама (400 г) – 50 грн

Картопля зі свининою (350 г) – 50 грн

Печінка куряча (1 шт.) – 15 грн

Мітітей (1 шт.) – 25 грн

Чигирі (100 г) – 45 грн

Пюре (200 г) – 25 грн

Плацинди (1 шт.) 50 грн

Забутий смак домашніх страв

Для свого обіду я обрала заму (50 грн), холодець з домашнього півника (120 грн) і плацинду з картоплею, адже інших вже не було (50 грн).

Зама – традиційний суп, зварений на курячому бульйоні з домашньою локшиною і додаванням білого квасу. В Одесі такий суп можна також скуштувати в ресторані «Мамалига» або «Татар Бунар». Я куштувала її і там, і там. Скажу чесно, зама з Привозу не гірша за ресторанні зразки, але більш навариста. До того ж до неї додають відварну курячу гомілку (шкода, що не з домашньої курки). Квас дає легку приємну кислинку. Тут з ним не «переборщили», на мій смак його можна було б додати й більше. Девʼять балів з десяти. До речі, ви знали, що заму називають похмільним супом, тому що її подають вранці на другий день на молдовських весіллях.

Холодець з півника – яскравий представник сільської домашньої насиченої кухні. Справжній шедевр. В ньому немає нічого, крім півника – ніякої моркви, часнику, листів петрушки. Так, він жирний, а мʼясо зі шкірочкою. Але саме такі холодці я куштувала в селах Бессарабії, Поділля, Київщини. Єдиного, чого не вистачало – це хрону або гірчиці до нього. Замість хліба до холодцю я взяла плацинду з картоплею. Але я лише її трохи скуштувала, адже зʼїсти її повністю я вже не могла. Плацинда – смажена на олії, тісто тонке, а сама вона доволі велика.

Мій обід обійшовся у 220 гривень. Втім, можна було б вкластися у значно меншу суму. Наприклад: борщ, пюре, дві котлети і салат з буряка вам обійдуться у… 95 гривень!

Загальне враження

Звісно, це специфічний заклад. Тут не можна очікувати вишуканого сервісу, сервіровки або якихось видатних смаків. Але в таких кафе часто можна натрапити на справжні гастрошедеври. Я можу сміливо рекомендувати плацинди і заму, які можна взяти додому. Щодо холодцю з півника – це страва на любителя, якого не засмучує наявність шкірочок всередині.

Отже, не бійтеся базарної їжі, а ще краще – стежте за нашими рекомендаціями, щоб знати напевно, де поїсти бюджетно і безпечно для здоровʼя.