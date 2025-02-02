Горобці зникли!

Про деяких людей у нас кажуть, що вони за 10 гривень горобця в степу до смерті заженуть. Не буду стверджувати, що хтось конкретно винен у тому, що сталося, але сталося те, що сталося: горобців у нас таки винищили. Де – у нас? Ну, для початку там, де я вже третій рік живу надією на вигнання ординців, які осадили мій рідний Херсон, тобто в Одесі.

Нещодавно йду вулицями, роздратовано оминаючи зграї жирних голубів, які знахабніли до повного ігнорування не лише перехожих, а навіть і представників котячого племені. І раптом подумав: а де ж горобці, які завжди розділяли трапезу з голубами?!

Гороб’яча проблема

Жодного! Подивився на голі гілки дерев – жодного! За кілька днів спостережень я зробив майже шекспірівський висновок: “Не все спокійно у Датському (гороб’ячому) королівстві”. Зазирнув в Інтернет і жахнувся: виявляється, гороб’яче сімейство зникає не лише в Одесі, не лише у містах по всій Україні, а й у масштабах Європи!

“24 канал” повідомив, що це підтверджують дослідження міжнародної організації захисту птахів BirdLife International та Чеського товариства орнітології. Орнітологія – це така наука про пернатих.

Вчені з’ясували, що в країнах ЄС та Великій Британії у період з 1980 по 2017 рік зникло близько 227 мільйонів особин хатнього горобця. Виявляється, минулий, 2024-й рік, орнітологи оголосили Роком горобця, але горобцям від цього не полегшало.

Малий горобець, та дорогий

Горобці відіграють важливу роль в екосистемі, а їх зникнення матиме вкрай неприємні наслідки. Почнуть гинути дерева, адже почнуть розмножуватися шкідники. За підрахунками вчених, під час вигодовування одного виводка горобці знищують близько 30 тисяч комах.

Китайці проти маленьких пташок

Без горобців, які знищували гусениць, сарану та інших шкідників, ці популяції почали масово розмножуватися. У результаті гусениці та сарана знищили врожай набагато швидше і в більшому обсязі, ніж це робили горобці.

В країні почався масовий голод, і в період з 1959 по 1961 рік у КНР, за офіційними даними, загинуло близько 15 мільйонів людей. Академічні джерела по-різному оцінюють кількість жертв голоду – від 16,5 до 45 мільйонів осіб. Влада “мудро” визнала помилку і почала відновлювати популяцію горобців, закуповуючи їх у сусідніх країнах.

Горобців треба рятувати

Але повернемося до погляду фахівців на причини нинішньої ситуації у нас.

Вже який рік триває війна… Постійні вибухи лякають горобців, і вони змушені шукати притулку в інших місцях. Зменшується кількість приватних будинків, під дахами яких горобці люблять гніздитися. Зникло багато елеваторів, де розсипалася значна кількість зерна. Побутові харчові відходи ми почали викидати в поліетиленових пакетах, тому їжа стала горобцям недоступною.

Ще одну ймовірну причину озвучили на каналі ТСН у жовтні 2024 року: науковці з Києва підрахували, що популяція горобців у столиці за кілька років зменшилася в 50 разів. Вони наголосили на постійному викошуванні трави в містах і надмірному обрізанні дерев. Пташенята харчуються комахами, а через постійні покоси газонів і обрізку гілок комахи майже зникли – відповідно, зникли й горобці.

Вчені підрахували, що з 1500 року на Землі припинили своє існування 73 різних види тварин. Серед них, до речі, мандрівний голуб: від 3 до 5 мільярдів(!) його особин налічувалося на території Північної Америки. У людини, що знищила їх, вистачило розуму лише на те, щоб зафіксувати дві дати: у природі цей вид вимер у 1907 році, а останній голуб помер у зоологічному саду м. Цинциннаті (штат Огайо) у 1914 році. Хто на черзі? Невже наш горобець?! Пташку шкода!

Читайте також:

Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса