КІНО НА ВИХІДНІ: 5 фільмів про смертельну ворожнечу, які змушують замислитися

Але знайте, що добірка добрих фільмів про дружбу у нас теж є — почитати її можна ТУТ.

Амадей

Рік: 1984

1984 Жанр: історична драма

історична драма Тривалість: 161 хвилина

161 хвилина Режисер: Мілош Форман

Мілош Форман У ролях: Том Галс, Ф. Мюррей Абрахам

Придворному композитору Антоніо Сальєрі добре на його місці. Він не найблискучіший композитор, але вміє підлещувати імператору і знаті. Усе змінюється, коли у вищому світі починають із захопленням обговорювати юного Вольфганга Амадея Моцарта — геніального композитора, чиїй музиці немає рівних. Познайомившись із Моцартом, який прибув до двору, Сальєрі жахається від його манер, але ще більше — від усвідомлення власної нікчемності поруч із чужим талантом. На що готовий піти Сальєрі, щоб позбутися суперника, якого вже обожнює весь Відень? І яка відплата на нього чекає за смертельну заздрість?

Смерть їй личить

Рік: 1992

1992 Жанр: комедія, фантастика

комедія, фантастика Тривалість: 104 хвилини

104 хвилини Режисер: Роберт Земекіс

Роберт Земекіс У ролях: Меріл Стріп, Голді Гоун, Брюс Вілліс, Ізабелла Росселліні

Бродвейська актриса Медлін Ештон була шокована, коли зустріла свою колишню подругу Гелен Шарп на світській вечірці. Багато років тому вони розійшлися ворогами, адже Медлін увела в Гелен чоловіка, пластичного хірурга Ернеста. Не витримавши такої зради одразу від двох близьких людей, жінка запускає себе, заїдає стрес, а врешті решт потрапляє в клініку. Але через багато років Гелен прекрасна і чарівна як ніколи. Ернест, якому поточний шлюб набрид, задивляється на колишню дружину, а Медлін, стурбована власним старінням, розуміє, що поруч із заклятою подругою не витримає жодної конкуренції. На допомогу приходить таємнича пані Ліслі фон Руман. Вона передає Медлін загадковий еліксир, що повернув актрисі колишню молодість. Але чи допоможе їй це в боротьбі з Гелен, яка має намір помститися за колишні образи? І яким буде зворотній бік вічної краси?

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Престиж

Рік: 2006

2006 Жанр: драма, трилер, містика

драма, трилер, містика Тривалість: 130 хвилин

130 хвилин Режисер: Крістофер Нолан

Крістофер Нолан У ролях: Г’ю Джекман, Крістіан Бейл, Майкл Кейн, Скарлетт Йоганссон, Девід Бові

Два ілюзіоністи, Роберт і Альфред, разом опановують мистецтво фокусів. Їхні дороги розходяться, коли внаслідок нещасного випадку гине дружина Роберта — він звинувачує в цьому свого друга. Тепер вони не просто вороги, а й закляті конкуренти.

Роберт і Альфред починають ходити один до одного на виступи, зривати їх і викривати фокуси один одного перед глядачами. Тепер завдання обох — придумати таку ілюзію, чию суть, так званий «престиж», не зможе зрозуміти суперник. І, здається, обидва знайшли свої видатні номери. Однак що діється за лаштунками фокусів, які інакше ніж магією пояснити не виходить? І яку ціну Роберт і Альфред готові заплатити за перемогу в цьому протистоянні?

Війна Роуз

Рік: 1989

1989 Жанр: комедія, драма

комедія, драма Тривалість: 116 хвилин

116 хвилин Режисер: Денні ДеВіто

Денні ДеВіто У ролях: Майкл Дуглас, Кетлін Тернер, Денні ДеВіто

Після виходу «Роману з каменем» і «Перлини Нілу», глядачі ніяк не могли дочекатися возз’єднання Майкла Дугласа і Кетрін Тернер, проте нічого схожого на роман Джоан і Джека не вийшло.

Знайомство Олівера і Барбари було милим і романтичним, багато років їхня сім’я здавалася оплотом благополуччя. Однак незначна суперечка зрештою переросла в скандал таких жахливих масштабів, що подружжя готове знищити все навкруги, аби тільки це майно не дісталося іншому. Вони ледве стримуються, щоб не вбити один одного. І, звісно ж, вони жадають розлучення. Чим закінчиться смертельна ворожнеча між людьми, які колись кохали одне одного?

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Дім Ґуччі

Рік: 2021

2021 Жанр: драма, за реальними подіями

драма, за реальними подіями Тривалість: 157 хвилин

157 хвилин Режисер: Рідлі Скотт

Рідлі Скотт У ролях: Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джеремі Айронс, Аль Пачіно

Патриція Реджані сподівається на казкове життя, адже вона змогла одружити з собою спадкоємця модного Дому Ґуччі, Мауріціо. Жінка прагне взяти участь у сімейному бізнесі, проте родичі чоловіка не забувають вказувати їй її місце. Та й сам Мауріціо, який на початку роману готовий був йти заради Патриції проти сім’ї, незабаром охолов до своєї владної і надмірно темпераментної дружини. Тільки ось Мауріціо не врахував, наскільки страшна скривджена жінка, особливо якщо вона вирішила помститися тобі незважаючи ні на що. Що буде з великим модним брендом, коли на карту поставлені життя його спадкоємців?