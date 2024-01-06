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КІНО НА ВИХІДНІ: 5 фільмів 2023 року, які захочеться передивитися

КІНО НА ВИХІДНІ: 5 фільмів 2023 року, які захочеться передивитися

Минулий рік був нелегким для кіноіндустрії. Пройшли тривалі страйки сценаристів і акторів, які на кілька місяців паралізували роботу в Голлівуді. У стримінгових сервісів істотно просіли рейтинги, бо користувачі масово відписувалися. А високобюджетні проєкти, які ще кілька років тому зібрали б свій гарантований мільярд у прокаті, один за одним із тріском провалювалися. І все одно у 2023 році вийшло багато чудових фільмів. Але якщо більшість із них досить подивитися один раз, щоб отримати задоволення, то до деяких хочеться повертатися знову і знову!

Барбі

  • Тривалість: 114 хвилин
  • Режисерка:  Ґрета Ґервіґ
  • У ролях: Марго Роббі, Раян Ґослінґ, Америка Феррера, Кейт Маккіннон, Вілл Феррелл, Дуа Ліпа
Что посмотреть на выходных? Фильм "Барби"

Кадр з фільму «Барбі»

Одного чудового дня Барбі наздоганяє екзистенціальна криза: ляльковий світ більше не тішить, на стегнах з’явився целюліт, а колишня безтурботність змінюється думками про смерть. Щоб повернути все так, як було, Барбі повинна відправиться в Справжній Світ і знайти дівчинку, яка в неї грається. Але де її шукати? І як потім піднімати їй настрій? Ситуація ускладнюється тим, що поки Барбі була відсутня, в ляльковому світі сталася справжнісінька революція під проводом Кена!

На відміну від свого сусіда в прокаті, похмурого серйозного байопіка «Оппенгеймера» (прекрасний тригодинний фільм, який навряд чи захочеться переглядати найближчими кількома роками), «Барбі» — барвиста та легка, до того ж із чудовою музикою. До речі, про музику: напередодні Різдва Раян Ґослінґ випустив святкову версію своєї пісні про Кена з фільму.

Підземелля і дракони: Честь злодіїв

  • Тривалість: 134 хвилини
  • Режисери: Джон Дейлі, Джонатан Голдштейн
  • У ролях: Кріс Пайн, Мішель Родрігес, Г’ю Ґрант, Реге-Жан Пейдж, Джастіс Сміт, Софія Лілліс
Что посмотрет на выходных? Фильм "Поземелья и драконы: Честь среди воров"

Кадр з фільм «Підземелля і дракони: Честь злодіїв»

Збираючись здійснити зухвале пограбування, головне зібрати відповідну команду: варвара, чарівника, пройдисвіта, барда… Адже грабувати доведеться магічне сховище, а там ніколи не знаєш, чиї здібності знадобляться. Однак для невдалих грабіжників усе закінчилося зрадою і в’язницею на найближчі кілька років. Вибравшись на волю, бард Едґін Дарвіс, який був лідером команди, виявляє наскільки все змінилося. Причому в дуже нехороший бік: його дочка потрапила в лапи до негідника, а Червоні маги затівають щось погане і можливо навіть з масовими жертвопринесеннями. Що робити? Головне зібрати відповідну команду!

Минулі життя

  • Тривалість: 106 хвилин
  • Режисерка: Селін Сон
  • У ролях: Грета Лі, Тео Ю
Что посмотреть на выходных? Фильм "Прошлые жизни"

Кадр з фільму «Минулі життя»

Ти (ніби як) щаслива, у тебе (можна сказати) прекрасне життя поруч із (напевно) коханим чоловіком. Але одного разу ти зустрічаєш людину з дитинства — не просто знайомого, і навіть не друга, а когось більшого. І одразу ж замислюєшся над тим, як би склалися ваші життя, якби ви тоді не розлучилися багато років тому?

«Минулі життя» — з тих історій, які хочеться переглядати раз за разом через їхню особливу романтичну атмосферу. Причому обов’язково з відерцем морозива.

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Мавка

  • Тривалість: 99 хвилин
  • Режисери: Олександра Рубан, Олег Маламуж
  • Ролі озвучували: Наталка Денисенко, Христина Соловій, Артем Пивоваров, Олена Кравець, Олег «Фагот» Михайлюта, Сергій Притула, Наталя Сумська, Михайло Хома, Юлія Саніна, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Ніна Матвієнко
Что посмотреть на выходных? Мультфильм "Мавка"

Кадр з фільму «Мавка»

Мавка тільки-но стала Хранителькою Джерела Життя, але вже на неї чекає складний вибір між коханням до смертного юнака Лукаша і своїм обов’язком захистити рідний ліс. Через те, що Лукаш прийшов до лісу серед тих, хто хоче вкрасти Джерело Життя, то вибір Мавки здається очевидним. Чи ні?

З урахуванням того, що «Мавку» робили аж 8 років, то хочеться ще раз її переглянути хоча б з міркувань «Треба надолужувати!» Не хочете переглядати або дивитися взагалі, бо мультики — це не ваше, то хоча б послухайте пісню звідти у виконанні Артема Пивоварова та Христини Соловій.

Люксембург, Люксембург

  • Тривалість: 110 хвилин
  • Режисер: Антоніо Лукіч
  • У ролях: Раміл Насіров та Аміл Насіров
Что посмотреть на выходных? Фильм "Барби"

Кадр з фільму «Люксембург, Люксембург»

Коля — неправильний близнюк: водить маршрутку, грубіянить пасажирам, приторговує легкими наркотиками, постійно засмучує маму. Вася — хороший близнюк: служить у поліції, одружився і виховує доньку, хотів би більше уваги від мами, але мама зайнята Колею. Так би все і тягнулося, але несподівано братам надходить дзвінок з-за кордону. Вони дізнаються, що їхній біологічний батько зараз перебуває в Люксембурзі при смерті. Брати сперечаються — їхати чи ні, адже багато років тому батько їх покинув. Тим паче як це зробити: у Колі вкотре почалися проблеми із законом!

Цей фільм варто переглядати тільки заради того, щоб розтягнути його на цитати!

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Юлія Котляр
Юлія Котляр ПРОФІЛЬ

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