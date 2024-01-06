КІНО НА ВИХІДНІ: 5 фільмів 2023 року, які захочеться передивитися

Барбі

Тривалість: 114 хвилин

114 хвилин Режисерка: Ґрета Ґервіґ

Ґрета Ґервіґ У ролях: Марго Роббі, Раян Ґослінґ, Америка Феррера, Кейт Маккіннон, Вілл Феррелл, Дуа Ліпа

Одного чудового дня Барбі наздоганяє екзистенціальна криза: ляльковий світ більше не тішить, на стегнах з’явився целюліт, а колишня безтурботність змінюється думками про смерть. Щоб повернути все так, як було, Барбі повинна відправиться в Справжній Світ і знайти дівчинку, яка в неї грається. Але де її шукати? І як потім піднімати їй настрій? Ситуація ускладнюється тим, що поки Барбі була відсутня, в ляльковому світі сталася справжнісінька революція під проводом Кена!

На відміну від свого сусіда в прокаті, похмурого серйозного байопіка «Оппенгеймера» (прекрасний тригодинний фільм, який навряд чи захочеться переглядати найближчими кількома роками), «Барбі» — барвиста та легка, до того ж із чудовою музикою. До речі, про музику: напередодні Різдва Раян Ґослінґ випустив святкову версію своєї пісні про Кена з фільму.

Підземелля і дракони: Честь злодіїв

Тривалість: 134 хвилини

134 хвилини Режисери: Джон Дейлі, Джонатан Голдштейн

Джон Дейлі, Джонатан Голдштейн У ролях: Кріс Пайн, Мішель Родрігес, Г’ю Ґрант, Реге-Жан Пейдж, Джастіс Сміт, Софія Лілліс

Збираючись здійснити зухвале пограбування, головне зібрати відповідну команду: варвара, чарівника, пройдисвіта, барда… Адже грабувати доведеться магічне сховище, а там ніколи не знаєш, чиї здібності знадобляться. Однак для невдалих грабіжників усе закінчилося зрадою і в’язницею на найближчі кілька років. Вибравшись на волю, бард Едґін Дарвіс, який був лідером команди, виявляє наскільки все змінилося. Причому в дуже нехороший бік: його дочка потрапила в лапи до негідника, а Червоні маги затівають щось погане і можливо навіть з масовими жертвопринесеннями. Що робити? Головне зібрати відповідну команду!

Минулі життя

Тривалість: 106 хвилин

106 хвилин Режисерка: Селін Сон

Селін Сон У ролях: Грета Лі, Тео Ю

Ти (ніби як) щаслива, у тебе (можна сказати) прекрасне життя поруч із (напевно) коханим чоловіком. Але одного разу ти зустрічаєш людину з дитинства — не просто знайомого, і навіть не друга, а когось більшого. І одразу ж замислюєшся над тим, як би склалися ваші життя, якби ви тоді не розлучилися багато років тому?

«Минулі життя» — з тих історій, які хочеться переглядати раз за разом через їхню особливу романтичну атмосферу. Причому обов’язково з відерцем морозива.

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Мавка

Тривалість: 99 хвилин

99 хвилин Режисери: Олександра Рубан, Олег Маламуж

Олександра Рубан, Олег Маламуж Ролі озвучували: Наталка Денисенко, Христина Соловій, Артем Пивоваров, Олена Кравець, Олег «Фагот» Михайлюта, Сергій Притула, Наталя Сумська, Михайло Хома, Юлія Саніна, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Ніна Матвієнко

Мавка тільки-но стала Хранителькою Джерела Життя, але вже на неї чекає складний вибір між коханням до смертного юнака Лукаша і своїм обов’язком захистити рідний ліс. Через те, що Лукаш прийшов до лісу серед тих, хто хоче вкрасти Джерело Життя, то вибір Мавки здається очевидним. Чи ні?

З урахуванням того, що «Мавку» робили аж 8 років, то хочеться ще раз її переглянути хоча б з міркувань «Треба надолужувати!» Не хочете переглядати або дивитися взагалі, бо мультики — це не ваше, то хоча б послухайте пісню звідти у виконанні Артема Пивоварова та Христини Соловій.



Люксембург, Люксембург

Тривалість: 110 хвилин

110 хвилин Режисер: Антоніо Лукіч

Антоніо Лукіч У ролях: Раміл Насіров та Аміл Насіров

Коля — неправильний близнюк: водить маршрутку, грубіянить пасажирам, приторговує легкими наркотиками, постійно засмучує маму. Вася — хороший близнюк: служить у поліції, одружився і виховує доньку, хотів би більше уваги від мами, але мама зайнята Колею. Так би все і тягнулося, але несподівано братам надходить дзвінок з-за кордону. Вони дізнаються, що їхній біологічний батько зараз перебуває в Люксембурзі при смерті. Брати сперечаються — їхати чи ні, адже багато років тому батько їх покинув. Тим паче як це зробити: у Колі вкотре почалися проблеми із законом!

Цей фільм варто переглядати тільки заради того, щоб розтягнути його на цитати!

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