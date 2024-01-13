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КІНО НА ВИХІДНІ: 5 неголлівудських фільмів, які не можна пропустити

КІНО НА ВИХІДНІ: 5 неголлівудських фільмів, які не можна пропустити

Голлівуд, що загруз у кінокоміксах, сиквелах і ремейках, вбиває віру в цікаве кіно? Як добре, що у світі вистачає прекрасних фільмів, знятих в інших країнах! Пропонуємо вам добірку чудових іноземних (але не американських) фільмів, випущених за останні 2 роки.

Снігова спільнота

  • Рік: 2023
  • Жанр: драма, трилер, засновано на реальних подіях
  • Тривалість: 144 хвилини
  • Країна: Іспанія, США
Что посмотреть на выходных? Испанский фильм "Общество снега"

Кадр із фільму «Снігова спільнота»

Рейс уругвайської команди з регбі зазнає аварії на льодовику в Андах. Пасажири, які вижили в катастрофі, опиняються посеред непривітних засніжених гір. Здається, що без теплого одягу та їжі шансів на порятунок немає. Чи все-таки є?

Це реальна історія, яка сталася 13 жовтня 1972 року і відома як «Чудо в Андах». Пошуки літака припинили незабаром після аварії: ніхто не сподівався знайти врятованих, адже до цього в подібних авіакатастрофах тих, хто вижив, не було. Не розраховуючи на допомогу ззовні, пасажирам довелося рятувати себе самим, вдаючись до жахливих методів.

Режисер Хуан Антоніо Байона раніше вже знімав фільм-катастрофу за реальними подіями — «Неможливе» про землетрус в індійському океані та руйнівне цунамі, що послідувало за ним. У фільмі знялися Наомі Воттс і Юен Макгрегор, а також зовсім маленький Том Голланд — це був його перший фільм. «Неможливе» зібрав безліч нагород і престижних номінацій. Очікується, що «Снігова спільнота» повторить його успіх — фільм має високі оцінки і критиків, і глядачів, а також висунутий на премію «Оскар-2024» від Іспанії.

Анатомія падіння

  • Рік: 2023
  • Жанр: судова драма
  • Тривалість: 152 хвилини
  • Країна: Франція
Что посмотреть на выходных? Французский фильм "Анатомия падения"

Кадр із фільму «Анатомія падіння»

Сандра Войтер — успішна письменниця, яка стає головною підозрюваною у смерті свого чоловіка Семюеля. Попри те, що вона заперечує свою провину, слідство не вірить ані в нещасний випадок, ані в самогубство. Єдиний свідок події — Даніель, син Сандри і Семюеля, але хлопчик майже сліпий. До того ж під час судового розгляду Даніель дізнається, наскільки батьки були нещасними у шлюбі. Чи вплине це на його свідчення?

На останньому кінофестивалі в Каннах «Анатомія падіння» отримала головну нагороду — «Золоту пальмову гілку», а на початку 2024 року здобула два «Золоті Глобуси» — за найкращий фільм іноземною мовою та режисуру.

Єдина порада — не дивіться трейлер, бо від нього складається неправильне враження надто динамічного розвитку подій. Насправді емоційне напруження в «Анатомії падіння» назріває м’яко і поступово, але ближче до кінця ви зрозумієте, що на вас котиться снігова куля.

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Рішення піти

  • Рік: 2022
  • Жанр: детектив, драма
  • Тривалість: 138 хвилин
  • Країна: Південна Корея
Что посмотреть на выходных? Южнокорейский фильм "Решение уйти"

Кадр із фільму «Рішення піти»

Детектив Пак Хе-Джун розслідує загадкову смерть чоловіка в горах. Він одразу починає підозрювати вдову загиблого, Со-ре, у причетності до цієї події. Однак невдовзі він розуміє, що відчуває до Со-ре не просто професійний інтерес — Пак Хе-Джун відчуває до жінки дуже дивну, хворобливу прихильність. Що ж візьме гору — професіоналізм чи одержимість?

Любителі детективів, ви оціните: «Рішення піти» — той рідкісний випадок, де в сюжеті небанально використовуються сучасні гаджети.

Режисер Пак Чхан Ук відомий насамперед як творець культового «Олдбоя», який для багатьох став першим переглянутим південнокорейським фільмом. У «Рішенні піти» немає і частки тієї жорстокості, за яку відомий «Олдбой», це красивий, барвистий і атмосферний фільм. Однак жорстокість не обов’язково має фізичний прояв, і тут це дуже добре показано.

Аргентина, 1985

  • Рік: 2022
  • Жанр: судова драма, засновано на реальних подіях
  • Тривалість: 140 хвилин
  • Країна: Аргентина
Что посмотреть на выходных? Аргентинский фильм "Аргентина, 1985"

Кадр із фільму «Аргентина, 1985»

Час правління хунти, який тривав в Аргентині з 1976 по 1983 рік, минув. У країні вже два роки як демократичний уряд. Його головне завдання — розслідувати всі ті жахливі злочини, які вчинили диктатори. Але оскільки військові суди відмовилися висувати будь-які звинувачення, то до справи залучено державного прокурора Хуліо Штрассера. Він одразу ж починає отримувати погрози про розправу, а колеги, чий досвід міг би стати в пригоді, відмовляють йому в допомозі, бо бояться за свою репутацію і життя. Єдина надія Штрассера — команда молодих юристів, буквально вчорашніх студентів, чиє почуття справедливості сильніше за інстинкт самозбереження. Молодь хоче жити в країні, де більше ніколи не буде відбуватися злочинів проти людяності. Але чи вистачить їм досвіду боротися з диктатурою?

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Лють, війна та кров (RRR)

  • Рік: 2022
  • Жанр: епічна драма
  • Тривалість: 182 хвилини
  • Країна: Індія
Что посмотреть на выходных? Индийский фильм RRR

Кадр із фільму «Лють, війна та кров»

Фантастична в усіх сенсах історія про те, як цілком реальні індійські революціонери Аллурі Сітарам Раджу і Комарам Бхім кидають виклик англійськими колоністами. Якщо в реальності борці за свободу жили в різні часові періоди, то у фільмі вони стали близькими друзями і об’єднали зусилля, щоб разом боротися проти несправедливості та жорстокості імперців.

Якщо ви любите екшн-фільми, де «Раптово!» чергується з «Оце так поворот!», то RRR вас приємно здивує. На тлі Голлівуду з його повторюваними сюжетами та інтелектуального розміреного європейського кіно, індійські фільми не бояться бути дуже пафосними, надемоційними і перенасиченими. Але їх це зовсім не псує! Варто зазначити, що RRR частково знімався в Україні: його найзнаменитіша сцена, танець під оскароносну пісню Naatu Naatu, знімалася на тлі Маріїнського палацу в Києві. Якщо ви поки що не готові виділити три години на перегляд епічного епіку, то не пошкодуйте п’яти хвилин, щоб подивитися цю сцену.

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Юлія Котляр
Юлія Котляр ПРОФІЛЬ

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