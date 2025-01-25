Як з’явився пам’ятник Висоцькому в Одесі?

Пам’ятник Володимиру Висоцькому на фасаді Одеської кіностудії встановили у 2012 році.

– 25 січня, на день народження Висоцького та на день його смерті, ми покладали квіти до цього пам’ятника. Це саме власність Одеської кіностудії, адже ми його свого часу прийняли на баланс, – розповідає голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов.

Одразу після відкриття цього монументу серед одеситів виникли суперечки: одні підтримували ідею вшанування цього радянського митця та його таланту, а інші виступали проти пам’ятника через його зовнішній вигляд та політичне забарвлення.

Річ у тому, що ініціатором встановлення пам’ятника Висоцькому виступив проросійський політик Ігор Марков, а на його відкритті був присутній російський актор Михайло Пореченков. Останній, як відомо, згодом демонстративно стріляв по українських позиціях на сході України.

– Щодо меценатів, які долучилися до створення пам’ятника, то ці люди нічого спільного з Україною не мають, це вороги нашої держави. Ми їх не згадуємо, однак, якщо ці негідники були причетні до цього пам’ятника, то це ніяк не применшує його значення, – наголошує Андрій Осіпов. – Ці негідники робили це, щоб отримати певну індульгенцію, заслужити певні суспільні бали. Але їхня індульгенція їм не вдалася, бо одеситів не надурити. Вони прекрасно розуміють, хто вони такі, і зганьбили їх до кінця їхніх днів.

Демонтаж і подальша доля пам’ятника

У вересні 2024 року пам’ятник Висоцькому внесли до переліку з 19 об’єктів, які мають демонтувати в рамках деколонізації. А вже 31 грудня монумент радянського актора та співака прибрали з фасаду Одеської кіностудії. Це спровокувало чергову хвилю дискусії у суспільстві, яка не вщухає і досі. Так, одні одесити кажуть, що це є очищенням міста від імперських символів, а інші – знеціненням боротьби Висоцького проти радянської системи та його внеску у мистецтво.

– Хоча я не любитель цього пам’ятника і прекрасно розумію, що ті люди, які його встановили, далеко не найкращі, м’яко кажучи. Я сам із ними боровся завжди, але річ у тім, що пам’ятник людині, яка справді справила величезний вплив на Одесу, була символом совісті в роки застою, – заявив одеський журналіст Леонід Штекель, який 11 січня 2025 року організувавпікет за відновлення памʼятника.

Дискусію навколо Висоцького прокоментували й в Офісі Президента України.

– Безумовно, його (Висоцького, – прим.ред.) абсолютно незаслужено названо імперцем, скоріше, він був такою людиною з антикомуністичною мораллю, – заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Водночас він додав, що образ Висоцького використовується в російській пропаганді.

Зараз пам’ятник Висоцькому зберігають в Одеської кіностудії.

– Ми плануємо знайти для нього місце на території кіностудії. Подумаємо, яке буде рішення творче. Але тепер він матиме відомчий характер, розташовуватиметься на закритій території. Це власне рішення самого колективу і керівництва кіностудії, – розповів очільник кіностудії.

Що відомо про діяльність Висоцького в Одесі?

– На Одеській кіностудії стався дебют Володимира Висоцького в кіно, одразу у двох стрічках. Перша – це кінокартина «Вертикаль», а друга – «Короткі зустрічі», – каже Андрій Осіпов. – Коли фільм «Вертикаль» вийшов на екрани, то Висоцький став відомим у всій країні і це забезпечило йому творчу свободу і захист. Адже він став настільки відомим, що був вже недосяжним для влади. Кінокартина «Короткі зустрічі» є особливо цікавою через те, що це перша самостійна режисерська робота Кіри Георгіївни Муратової, почесної громадянки Одеси. І в головній ролі – сама Кіра Муратова і Володимир Висоцький. Далі Висоцький знявся ще в трьох відомих стрічках: «Білий вибух», «Небезпечні гастролі» і «Місце зустрічі змінити не можна», – розповідає голова правління Одеської кіностудії.

Експозиції, пов’язані з творчістю Висоцького, і досі можна побачити у музейно-виставковому комплексі Одеської кіностудії.

– У нас є експозиція, присвячена стрічці «Місце зустрічі змінити не можна». Це саме кабінет відділу боротьби з бандитизмом. На екскурсії глядачі можуть дізнатися про історію створення цього фільму та познайомитися з локаціями, де його фільмували, – зазначає директор департаменту заходів одеської кіностудії Андрій Гурець. – В локації, присвяченій фільмові «Небезпечні гастролі» за участю Висоцького, представлено декорації з самого фільму. Це сцена, на якій виступав театр вар’єте за сюжетом. Також тут зберігся оригінальний піджак Висоцького, в якому він працював над цією картиною.

В екскурсійному маршруті також згадуються взагалі кінокартини Одеської кіностудії, де брав участь актор.

– Це, наприклад, «Небезпечні гастролі» та «Вертикаль». Останній фільм став надзвичайно популярним, завдячуючи в основному пісням і саме участі Висоцького, – відмітив представник кіностудії.

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Надія БОНДАРЕНКО

Фото авторки