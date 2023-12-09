КІНО НА ВИХІДНІ: 5 фільмів про дружбу, після яких хочеться зателефонувати друзям

Війна наречених

Рік: 2009

2009 Режисер: Гері Вінік

Гері Вінік У ролях: Кейт Гадсон, Енн Гетевей, Кріс Пратт

Кейт Гадсон, Енн Гетевей, Кріс Пратт Тривалість: 89 хвилин

Емма і Лів — подруги з дитинства. І з дитинства ж обидві дівчини мріяли зіграти Весілля Мрії. Обов’язково в червні в розкішному готелі «Плаза», і щоб найкраща подруга була поруч. І ось, дівчини заручені, вони за багато-багато місяців бронюють дати заходу, щоб обидві могли вийти заміж у червні, але в різних числах. Однак помилково їхні весілля призначають на один день, перенести запис неможливо, а отже доведеться «ділити» спільних друзів і увагу. Найгірше — найкращої подруги не буде поруч у такий відповідальний день! Ані Емма, ані Лів не збираються поступатися, тому підготовка до весіль одразу ж переростає у військові дії. Чи зможе жіноча дружба переважити безмежну жіночу підступність?

Банші Інішеріна

Рік: 2022

2022 Режисер: Мартін Макдонах

Мартін Макдонах У ролях: Колін Фаррелл, Брендан Глісон, Баррі Кеоган, Керрі Кондон

Колін Фаррелл, Брендан Глісон, Баррі Кеоган, Керрі Кондон Тривалість: 114 хвилин

Що робити, якщо найкращий друг, з яким ви вже багато років спілкуєтеся щодня, каже тобі: «Я не хочу більше з тобою дружити»? Патрік щиро не розуміє, яка муха вкусила його приятеля Колма. Нормально ж спілкувалися, пили по пінті пива щодня в пабі. Так, Патрік не дуже розумний, на відміну від музиканта Колма, але він хороша людина. Сбовкнути, щоправда, може зайвого напідпитку… Може, образив чимось друга? Ось тільки Колм запевняє, що ніякого приводу не було. «Ти мені більше не подобаєшся» — ось і вся причина. Але хіба в друзів так буває?

Клуб Перших Дружин

Рік: 1996

1996 Режисер: Г’ю Вілсон

Г’ю Вілсон У ролях: Голді Гоун, Даян Кітон, Бетт Мідлер, Меггі Сміт, Сара Джессіка Паркер, Елізабет Берклі, Віктор Гарбер

Голді Гоун, Даян Кітон, Бетт Мідлер, Меггі Сміт, Сара Джессіка Паркер, Елізабет Берклі, Віктор Гарбер Тривалість: 103 хвилини

Бренда, Еліз і Енні були близькими подругами в коледжі, але після випускного їхні дороги розбіглися — різні інтереси, сім’ї, робота… Тут часу на себе рідко вистачає, а на подруг — тим паче. Через 20 років доля знову зводить їх разом на похоронах четвертої подруги з їхньої компанії Синтії. Чоловік кинув її заради молодої коханки, тому вона наклала на себе руки. Подруги особливо важко переживають цю втрату, адже на місці Синтії могла бути кожна з них — усі троє розлучаються і відчувають самотність та порожнечу. Найкраще рішення — триматися разом у такий важкий момент! Чи зможе колективний жіночий розум помститися невдячним чоловікам?

1+1 (Недоторканні)

Рік: 2011

2011 Режисери: Олів’є Накаш, Ерік Толедано

Олів’є Накаш, Ерік Толедано У ролях: Омар Сі, Франсуа Клюзе

Омар Сі, Франсуа Клюзе Тривалість: 112 хвилин

Дрісс — грубіян із кримінальним минулим, який вважає за краще прожигати своє життя, сидячи на допомозі з безробіття. Однак дармові гроші можуть скоро закінчитися, тому доводиться ходити на співбесіди. Якщо йому скрізь відмовлять (а в цьому він не сумнівається, адже кому потрібен такий безладний працівник без манер?) — виплати продовжать. Але от невдача — Дрісса взяли на роботу! Причому не аби куди, а в помічники до нудьгуючого багатія Філіпа. Уже багато років він прикутий до інвалідного візка, і кожен день його безрадісний. Чи зможе галасливий і емоційний Дрісс знову навчити Філіпа радіти життю?

Лис і Мисливський пес

Рік: 1981

1981 Тривалість: 83 хвилини

Тод і Коппер живуть на сусідніх фермах. У них багато спільного — вони обидва ще малюки, рано залишилися без сім’ї, а оскільки навколо немає інших однолітків, то вони швидко здружилися. О, а ще в них зі спільного по хвосту і чотири лапи, адже Тод — лисеня, а Коппер — цуцик.

Зворушливий мультфільм про те, що можна залишатися друзями, навіть якщо обставини більше не дають змоги бачитися одне з одним. Головне, не читайте книгу-першоджерело. Повірте, воно вам не треба, бо діснеївська наївність — найкраще, що могло трапитися з цією історією.

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