КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов о смертельной вражде, которые заставляют задуматься

К чему приводят излишние амбиции? Куда заводят зависть и нездоровая конкуренция? Какова цена власти? Бывает ли расплата за любовь? Попробуем поискать ответы на эти вопросы в сегодняшней подборке фильмов!
Но знайте, что подборка добрых фильмов про дружбу у нас тоже есть — почитать ее можно ЗДЕСЬ.
Амадей
- Год: 1984
- Жанр: историческая драма
- Продолжительность: 161 минута
- Режиссер: Милош Форман
- В ролях: Том Халс, Ф. Мюррей Абрахам
Придворному композитору Антонио Сальери хорошо на его месте. Он не самый блестящий композитор, но умеет льстить императору и знати. Все меняется, когда в высшем свете начинают с восторгом обсуждают юного Вольфганга Амадея Моцарта — гениального композитора, чьей музыке нет равных. Познакомившись с прибывшим ко двору Моцартом Сальери приходит в ужас от его манер, но еще больше — от осознания собственной никчемности рядом с чужим талантом. На что готов пойти Сальери, чтобы избавиться от соперника, которого уже обожает вся Вена? И какое воздаяние его ожидает за смертельную зависть?
Смерть ей к лицу
- Год: 1992
- Жанр: комедия, фантастика
- Продолжительность: 104 минуты
- Режиссер: Роберт Земекис
- В ролях: Мэрил Стрип, Голди Хоун, Брюс Уиллис, Изабелла Росселлини
Бродвейская актриса Мэдлин Эштон была шокирована, когда встретила свою бывшую подругу Хелен Шарп на светской вечеринке. Много лет назад они расстались врагами, ведь Мэдлин увела у Хелен мужа, пластического хирурга Эрнеста. Не выдержав такого предательства сразу от двух близких людей, женщина запускает себя, заедает стресс, а в итоге и вовсе попадает в клинику. Но спустя много лет Хелен прекрасна и обворожительна как никогда. Эрнест, которому текущий брак осточертел, заглядывается на бывшую жену, а Мэдлин, озабоченная собственным старением, понимает, что рядом с заклятой подругой не выдержит никакой конкуренции. На помощь приходит таинственная дама Лисли фон Руман. Она передает Мэдлин загадочный эликсир, возвративший актрисе былую молодость. Но поможет ли ей это в борьбе с Хелен, которая намерена отомстить за былые обиды? И какова обратная сторона вечной красоты?
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Престиж
- Год: 2006
- Жанр: драма, триллер, мистика
- Продолжительность: 130 минут
- Режиссер: Кристофер Нолан
- В ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Скарлетт Йоханссон, Дэвид Боуи
Два иллюзиониста, Роберт и Альфред, вместе осваивают искусство фокусов. Их дороги расходятся, когда в результате несчастного случая гибнет жена Роберта — он винит в этом своего друга. Теперь они не просто враги, но и закляты конкуренты.
Роберт и Альфред начинают ходить друг к другу на выступления, срывать их и разоблачать фокусы друг друга перед зрителями. Теперь задача обоих — придумать такую иллюзию, чью суть, так называемый «престиж», не сможет понять соперник. И, кажется, оба нашли свои выдающиеся номера. Однако что творится за кулисами фокусов, которые иначе чем магией объяснить не выходит? И какую цену Роберт и Альфред готовы заплатить за победу в этом противостоянии?
Война Роузов
- Год: 1989
- Жанр: комедия, драма
- Продолжительность: 116 минут
- Режиссер: Дэнни ДеВито
- В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни ДеВито
После выхода «Романа с камнем» и «Жемчужины Нила», зрители никак не могли дождаться воссоединения Майкла Дугласа и Кэтрин Тернер, однако ничего похожего на роман Джоан и Джека не вышло.
Знакомство Оливера и Барбары было милым и романтичным, много лет их семья казалась оплотом благополучия. Однако незначительная перебранка в итоге переросла в скандал таких ужасающих масштабов, что Оливер и Барбара готовы уничтожить все, что дорого их супругу. Они еле сдерживаются, чтобы не убить друг друга. И, естественно, они жаждут развода. Чем же закончится смертельная вражда между людьми, которые когда-то любили друг друга?
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Дом Гуччи
- Год: 2021
- Жанр: драма, по реальным событиям
- Продолжительность: 157 минут
- Режиссер: Ридли Скотт
- В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Аль Пачино
Патриция Реджани надеется на сказочную жизнь, ведь она смогла женить на себе наследника модного Дома Гуччи, Маурицио. Женщина стремиться принять участие в семейном бизнесе, однако родственники мужа не забывают указывать ей ее место. Да и сам Маурицио, который в начале романа готов был идти ради Патриции против семьи, вскоре охладел к своей властной и излишне темпераментной супруге. Только вот Маурицио не учел, насколько страшна обиженная женщина, особенно если она решила отомстить тебе несмотря ни на что. Что будет с великим модным домом, когда на карту поставлены жизни его наследников?