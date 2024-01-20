КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов о смертельной вражде, которые заставляют задуматься

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Амадей

Год: 1984

1984 Жанр: историческая драма

историческая драма Продолжительность: 161 минута

161 минута Режиссер: Милош Форман

Милош Форман В ролях: Том Халс, Ф. Мюррей Абрахам

Придворному композитору Антонио Сальери хорошо на его месте. Он не самый блестящий композитор, но умеет льстить императору и знати. Все меняется, когда в высшем свете начинают с восторгом обсуждают юного Вольфганга Амадея Моцарта — гениального композитора, чьей музыке нет равных. Познакомившись с прибывшим ко двору Моцартом Сальери приходит в ужас от его манер, но еще больше — от осознания собственной никчемности рядом с чужим талантом. На что готов пойти Сальери, чтобы избавиться от соперника, которого уже обожает вся Вена? И какое воздаяние его ожидает за смертельную зависть?

Смерть ей к лицу

Год: 1992

1992 Жанр: комедия, фантастика

комедия, фантастика Продолжительность: 104 минуты

104 минуты Режиссер: Роберт Земекис

Роберт Земекис В ролях: Мэрил Стрип, Голди Хоун, Брюс Уиллис, Изабелла Росселлини

Бродвейская актриса Мэдлин Эштон была шокирована, когда встретила свою бывшую подругу Хелен Шарп на светской вечеринке. Много лет назад они расстались врагами, ведь Мэдлин увела у Хелен мужа, пластического хирурга Эрнеста. Не выдержав такого предательства сразу от двух близких людей, женщина запускает себя, заедает стресс, а в итоге и вовсе попадает в клинику. Но спустя много лет Хелен прекрасна и обворожительна как никогда. Эрнест, которому текущий брак осточертел, заглядывается на бывшую жену, а Мэдлин, озабоченная собственным старением, понимает, что рядом с заклятой подругой не выдержит никакой конкуренции. На помощь приходит таинственная дама Лисли фон Руман. Она передает Мэдлин загадочный эликсир, возвративший актрисе былую молодость. Но поможет ли ей это в борьбе с Хелен, которая намерена отомстить за былые обиды? И какова обратная сторона вечной красоты?

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Престиж

Год: 2006

2006 Жанр: драма, триллер, мистика

драма, триллер, мистика Продолжительность: 130 минут

130 минут Режиссер: Кристофер Нолан

Кристофер Нолан В ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Скарлетт Йоханссон, Дэвид Боуи

Два иллюзиониста, Роберт и Альфред, вместе осваивают искусство фокусов. Их дороги расходятся, когда в результате несчастного случая гибнет жена Роберта — он винит в этом своего друга. Теперь они не просто враги, но и закляты конкуренты.

Роберт и Альфред начинают ходить друг к другу на выступления, срывать их и разоблачать фокусы друг друга перед зрителями. Теперь задача обоих — придумать такую иллюзию, чью суть, так называемый «престиж», не сможет понять соперник. И, кажется, оба нашли свои выдающиеся номера. Однако что творится за кулисами фокусов, которые иначе чем магией объяснить не выходит? И какую цену Роберт и Альфред готовы заплатить за победу в этом противостоянии?

Война Роузов

Год: 1989

1989 Жанр: комедия, драма

комедия, драма Продолжительность: 116 минут

116 минут Режиссер: Дэнни ДеВито

Дэнни ДеВито В ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни ДеВито

После выхода «Романа с камнем» и «Жемчужины Нила», зрители никак не могли дождаться воссоединения Майкла Дугласа и Кэтрин Тернер, однако ничего похожего на роман Джоан и Джека не вышло.

Знакомство Оливера и Барбары было милым и романтичным, много лет их семья казалась оплотом благополучия. Однако незначительная перебранка в итоге переросла в скандал таких ужасающих масштабов, что Оливер и Барбара готовы уничтожить все, что дорого их супругу. Они еле сдерживаются, чтобы не убить друг друга. И, естественно, они жаждут развода. Чем же закончится смертельная вражда между людьми, которые когда-то любили друг друга?

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Дом Гуччи

Год: 2021

2021 Жанр: драма, по реальным событиям

драма, по реальным событиям Продолжительность: 157 минут

157 минут Режиссер: Ридли Скотт

Ридли Скотт В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Аль Пачино

Патриция Реджани надеется на сказочную жизнь, ведь она смогла женить на себе наследника модного Дома Гуччи, Маурицио. Женщина стремиться принять участие в семейном бизнесе, однако родственники мужа не забывают указывать ей ее место. Да и сам Маурицио, который в начале романа готов был идти ради Патриции против семьи, вскоре охладел к своей властной и излишне темпераментной супруге. Только вот Маурицио не учел, насколько страшна обиженная женщина, особенно если она решила отомстить тебе несмотря ни на что. Что будет с великим модным домом, когда на карту поставлены жизни его наследников?