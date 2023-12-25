Ялинкові пригоди та картопля, що посміхається: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 18 по 24 грудня?
18 грудня
Одеський Санта вже поспішає порадувати когось подарунками.
19 грудня
Цю красуню ми зустріли у Міському саду. Вечорами сяє вогниками, настрій підіймає. От тільки ялинка с загадкою. Що означає напис на її стрічці «Руками смачніше», я так і не зрозуміла. Може, ви здогадаєтесь?
20 грудня
Погода в цей грудневий день порадувала сонечком та теплом. Деякі одеські клумби навіть виглядають зовсім по-літньому.
Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.
21 грудня
Несподівані маркетингові ходи на одеському Привозі продовжують вражати.
22 грудня
В кав’ярні на Новому ринку:
– Наступний – рік Дракону. До чого тут кіт?
– Наш Кіт – езотеричний. Захоче – і в Дракона перетвориться. Ще й бажання виконує.
– Усі?
– Звісно!
– А, ну тоді мені подвійний еспресо!..
23 грудня
Цю живу «свіжу» красуню ми побачили в контейнері для сміття на вулицi Торговій. Хтось вже «відсвяткував» чи ялинка не сподобалась?
24 грудня
Багато хто з одеситів вважає, що якщо встановлювати вдома ялинку, то тільки живу. До речі, на ялинкових базарах ціни на ялинки потроху «падають», а люди діляться порадами, що треба робити, аби зелена красуня простояла довше.
Фото авторки