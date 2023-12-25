Новини Одеси та Одеської області

Ялинкові пригоди та картопля, що посміхається: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Ялинкові пригоди та картопля, що посміхається: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 18 по 24 грудня?

18 грудня

Одеський Санта вже поспішає порадувати когось подарунками.

Фото дня в Одессе, Санта

19 грудня

Цю красуню ми зустріли у Міському саду. Вечорами сяє вогниками, настрій підіймає. От тільки ялинка с загадкою. Що означає напис на її стрічці «Руками смачніше», я так і не зрозуміла. Може, ви здогадаєтесь?

Елка в Горсаду

20 грудня

Погода в цей грудневий день порадувала сонечком та теплом. Деякі одеські клумби навіть виглядають зовсім по-літньому.

Одесская клумба, декабрь 2023 г.

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21 грудня

Несподівані маркетингові ходи на одеському Привозі продовжують вражати.

Картошка на Привозе

22 грудня

В кав’ярні на Новому ринку:

– Наступний – рік Дракону. До чого тут кіт?

– Наш Кіт – езотеричний. Захоче – і в Дракона перетвориться. Ще й бажання виконує.

– Усі?

– Звісно!

– А, ну тоді мені подвійний еспресо!..

Кот, исполняющий желания. Одесса, Новый базар

23 грудня

Цю живу «свіжу» красуню ми побачили в контейнері для сміття на вулицi Торговій. Хтось вже «відсвяткував» чи ялинка не сподобалась?

Кто-то уже отпраздновал Новый год

24 грудня

Багато хто з одеситів вважає, що якщо встановлювати вдома ялинку, то тільки живу. До речі, на ялинкових базарах ціни на ялинки потроху «падають», а люди діляться порадами, що треба робити, аби зелена красуня простояла довше.

Фото дня в Одессе, живая елка

Фото авторки

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