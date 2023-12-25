Елочные приключения и улыбчивая картошка: семь мгновений одесской недели в фото

18 декабря

Одесский Санта уже спешит порадовать кого-то подарками.

19 декабря

Эту красотку мы встретили в Городском саду. По вечерам сияет огоньками, настроение поднимает. Вот только елка с загадкой. Что означает надпись на ее ленте «Руками вкуснее», я так и не поняла. Может, вы догадаетесь?

20 декабря

Погода в этот декабрьский день порадовала солнышком и теплом. Некоторые одесские клумбы даже выглядят совсем по-летнему.

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21 декабря

Неожиданные маркетинговые ходы на одесском Привозе продолжают поражать.

22 декабря

В кафе на Новом рынке:

– Следующий – год Дракона. При чем здесь кот?

– Наш Кот – эзотерический. Захочет – и в Дракона превратится. Еще и желания исполняет.

– Все?

– Конечно!

– А, ну тогда мне двойной эспрессо!..

23 декабря

Эту живую «свежую» красавицу мы увидели в мусорном контейнере на улице Торговой. Кто-то уже «отпраздновал» или елка не понравилась?..

24 декабря

Многие одесситы считают, что если и устанавливать дома елку, то только живую. Кстати, на елочных базарах цены на елки понемногу падают, а люди делятся советами, что нужно делать, чтобы зеленая красавица простояла дольше.

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