Новости Одессы и Одесской области

Елочные приключения и улыбчивая картошка: семь мгновений одесской недели в фото

Елочные приключения и улыбчивая картошка: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 18 по 24 декабря?

18 декабря

Одесский Санта уже спешит порадовать кого-то подарками.

Фото дня в Одессе, Санта

19 декабря

Эту красотку мы встретили в Городском саду. По вечерам сияет огоньками, настроение поднимает. Вот только елка с загадкой. Что означает надпись на ее ленте «Руками вкуснее», я так и не поняла. Может, вы догадаетесь?

Елка в Горсаду

20 декабря

Погода в этот декабрьский день порадовала солнышком и теплом. Некоторые одесские клумбы даже выглядят совсем по-летнему.

Одесская клумба, декабрь 2023 г.

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21 декабря

Неожиданные маркетинговые ходы на одесском Привозе продолжают поражать.

Картошка на Привозе

22 декабря

В кафе на Новом рынке:

– Следующий – год Дракона. При чем здесь кот?

– Наш Кот – эзотерический. Захочет – и в Дракона превратится. Еще и желания исполняет.

– Все?

– Конечно!

– А, ну тогда мне двойной эспрессо!..

Кот, исполняющий желания. Одесса, Новый базар

23 декабря

Эту живую «свежую» красавицу мы увидели в мусорном контейнере на улице Торговой. Кто-то уже «отпраздновал» или елка не понравилась?..

Кто-то уже отпраздновал Новый год

24 декабря

Многие одесситы считают, что если и устанавливать дома елку, то только живую. Кстати, на елочных базарах цены на елки понемногу падают, а люди делятся советами, что нужно делать, чтобы зеленая красавица простояла дольше.

Фото дня в Одессе, живая елка

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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