Елочные приключения и улыбчивая картошка: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 18 по 24 декабря?
18 декабря
Одесский Санта уже спешит порадовать кого-то подарками.
19 декабря
Эту красотку мы встретили в Городском саду. По вечерам сияет огоньками, настроение поднимает. Вот только елка с загадкой. Что означает надпись на ее ленте «Руками вкуснее», я так и не поняла. Может, вы догадаетесь?
20 декабря
Погода в этот декабрьский день порадовала солнышком и теплом. Некоторые одесские клумбы даже выглядят совсем по-летнему.
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21 декабря
Неожиданные маркетинговые ходы на одесском Привозе продолжают поражать.
22 декабря
В кафе на Новом рынке:
– Следующий – год Дракона. При чем здесь кот?
– Наш Кот – эзотерический. Захочет – и в Дракона превратится. Еще и желания исполняет.
– Все?
– Конечно!
– А, ну тогда мне двойной эспрессо!..
23 декабря
Эту живую «свежую» красавицу мы увидели в мусорном контейнере на улице Торговой. Кто-то уже «отпраздновал» или елка не понравилась?..
24 декабря
Многие одесситы считают, что если и устанавливать дома елку, то только живую. Кстати, на елочных базарах цены на елки понемногу падают, а люди делятся советами, что нужно делать, чтобы зеленая красавица простояла дольше.
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