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Ціни на Привозі 22 грудня: картопля з мордочкою та як готувати свинячі п’ятачки (фоторепортаж)

Ціни на Привозі 22 грудня: картопля з мордочкою та як готувати свинячі п’ятачки (фоторепортаж)

Сонечко то показується, то ховається, але ж потеплішало, Привоз собі звично вирує, чути деякі «роздуми» на тему «як правильно Різдво справляти». Навіть довелось почути: мовляв, тепер в нас з Різдвом, як з отим Новим роком — нове та старе. До речі, для узвару і куті у продажу є все (і трохи більше). Та ми сьогодні — про ціни на «основні» продукти, хоча у кожного вони свої.

«Це що за картопля з посмішкою?»

— Це що за картопля з посмішкою? — питає покупець.

А як не запитати, якщо з великої картоплі (оце вже мені реклама!) зробили «мордочку»: навіть якщо не збирався картоплю купляти, все одно повз просто так не пройдеш.

Звісно, відповідь надійшла від іншого потенційного покупця, який теж «зацінив» рекламу:

— Це вона не посміхається, це вона сміється. Над власною ціною!..

Привоз 22.12. Котова.

При цьому продавчиня на все це аж ніяк не відреагувала.

…У м’ясному корпусі жінка побачила свинячі п’ятачки у продажу. Не втрималась:

— Боже!.. Як таке побачиш, одразу зрозумієш вегетаріанців!Привоз 22.12. Котова.

Інша жінка заперечує:

— Мабуть, ви ніколи їх не готували. Це ж така смакота! Делікатес!..
Жіночки одразу почали спілкуватись. Та, що тільки що «жахалась», виходила з корпусу вже з рецептом «п’ятачкового делікатесу»…

Тепер про головне — про ціни.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
  • картопля — 15-30 грн;
  • цибуля — 20-25 грн;
  • помідори — 35-90 грн;
  • буряк — 20-30 грн;
  • кабачки — 55-80 грн;
  • огірки — 60-90 грн;
  • солодкий перець — 35-80 грн;
  • баклажани — 35-70 грн;
  • капуста — 20-40 грн.
  • часник — 95-150 грн;
  • морква — 20-30 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 8-15 грн;

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
  • яблука — 15-30 грн;
  • слива — 20-50 грн;
  • груші — 25-70 грн;
  • виноград — 60-130 грн;
  • лимони — 30-60 грн;
  • мандарини — 35-85 грн;
  • апельсини — 60-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза:

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
  • яйця (десяток) — 45-90 грн;
  • бринза — 150-200 грн;
  • сир — 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.

Яловичина-телятина:

  • задня частина — 220-250 грн;
  • теляча шия — 180-200 грн;
  • ребра — 120-140 грн;
  • антрекот — 170 грн.

Свинина:

  • задня частина —180-190 грн;
  • шия — 220-230 грн;
  • лопатка — 160-180 грн;
  • ребра — 190-200 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-250 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

Привоз 22.12. Котова.
Привоз 22.12. Котова.
  • товстолобик — 60-90 грн;
  • карасі — 60-80 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) — «у середньому» 80-110 грн;
  • судак — 180-250 грн;
  • короп — «у середньому» 90-130 грн.

Читайте також (та порівнюйте): Ціни на Привозі 15 грудня: картопля для настрою та акція на сало

Фото: Марія Котова

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