Ціни на Привозі 22 грудня: картопля з мордочкою та як готувати свинячі п’ятачки (фоторепортаж)

«Це що за картопля з посмішкою?»

— Це що за картопля з посмішкою? — питає покупець.

А як не запитати, якщо з великої картоплі (оце вже мені реклама!) зробили «мордочку»: навіть якщо не збирався картоплю купляти, все одно повз просто так не пройдеш.

Звісно, відповідь надійшла від іншого потенційного покупця, який теж «зацінив» рекламу:

— Це вона не посміхається, це вона сміється. Над власною ціною!..

При цьому продавчиня на все це аж ніяк не відреагувала.

…У м’ясному корпусі жінка побачила свинячі п’ятачки у продажу. Не втрималась:

— Боже!.. Як таке побачиш, одразу зрозумієш вегетаріанців!

Інша жінка заперечує:

— Мабуть, ви ніколи їх не готували. Це ж така смакота! Делікатес!..

Жіночки одразу почали спілкуватись. Та, що тільки що «жахалась», виходила з корпусу вже з рецептом «п’ятачкового делікатесу»…

Тепер про головне — про ціни.

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля — 15-30 грн;

цибуля — 20-25 грн;

помідори — 35-90 грн;

буряк — 20-30 грн;

кабачки — 55-80 грн;

огірки — 60-90 грн;

солодкий перець — 35-80 грн;

баклажани — 35-70 грн;

капуста — 20-40 грн.

часник — 95-150 грн;

морква — 20-30 грн;

зелень у пучках «стартує» від 8-15 грн;

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

яблука — 15-30 грн;

слива — 20-50 грн;

груші — 25-70 грн;

виноград — 60-130 грн;

лимони — 30-60 грн;

мандарини — 35-85 грн;

апельсини — 60-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза:

яйця (десяток) — 45-90 грн;

бринза — 150-200 грн;

сир — 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина — 220-250 грн;

теляча шия — 180-200 грн;

ребра — 120-140 грн;

антрекот — 170 грн.

Свинина:

задня частина —180-190 грн;

шия — 220-230 грн;

лопатка — 160-180 грн;

ребра — 190-200 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-250 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

товстолобик — 60-90 грн;

карасі — 60-80 грн;

лобань (він же морський пеленгас) — «у середньому» 80-110 грн;

судак — 180-250 грн;

короп — «у середньому» 90-130 грн.

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Фото: Марія Котова