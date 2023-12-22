Ціни на Привозі 22 грудня: картопля з мордочкою та як готувати свинячі п’ятачки (фоторепортаж)

Сонечко то показується, то ховається, але ж потеплішало, Привоз собі звично вирує, чути деякі «роздуми» на тему «як правильно Різдво справляти». Навіть довелось почути: мовляв, тепер в нас з Різдвом, як з отим Новим роком — нове та старе. До речі, для узвару і куті у продажу є все (і трохи більше). Та ми сьогодні — про ціни на «основні» продукти, хоча у кожного вони свої.
«Це що за картопля з посмішкою?»
— Це що за картопля з посмішкою? — питає покупець.
А як не запитати, якщо з великої картоплі (оце вже мені реклама!) зробили «мордочку»: навіть якщо не збирався картоплю купляти, все одно повз просто так не пройдеш.
Звісно, відповідь надійшла від іншого потенційного покупця, який теж «зацінив» рекламу:
— Це вона не посміхається, це вона сміється. Над власною ціною!..
При цьому продавчиня на все це аж ніяк не відреагувала.
…У м’ясному корпусі жінка побачила свинячі п’ятачки у продажу. Не втрималась:
— Боже!.. Як таке побачиш, одразу зрозумієш вегетаріанців!
Інша жінка заперечує:
— Мабуть, ви ніколи їх не готували. Це ж така смакота! Делікатес!..
Жіночки одразу почали спілкуватись. Та, що тільки що «жахалась», виходила з корпусу вже з рецептом «п’ятачкового делікатесу»…
Тепер про головне — про ціни.
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля — 15-30 грн;
- цибуля — 20-25 грн;
- помідори — 35-90 грн;
- буряк — 20-30 грн;
- кабачки — 55-80 грн;
- огірки — 60-90 грн;
- солодкий перець — 35-80 грн;
- баклажани — 35-70 грн;
- капуста — 20-40 грн.
- часник — 95-150 грн;
- морква — 20-30 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 8-15 грн;
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):
- яблука — 15-30 грн;
- слива — 20-50 грн;
- груші — 25-70 грн;
- виноград — 60-130 грн;
- лимони — 30-60 грн;
- мандарини — 35-85 грн;
- апельсини — 60-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза:
- яйця (десяток) — 45-90 грн;
- бринза — 150-200 грн;
- сир — 80-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина — 220-250 грн;
- теляча шия — 180-200 грн;
- ребра — 120-140 грн;
- антрекот — 170 грн.
Свинина:
- задня частина —180-190 грн;
- шия — 220-230 грн;
- лопатка — 160-180 грн;
- ребра — 190-200 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 140-250 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 180-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
- товстолобик — 60-90 грн;
- карасі — 60-80 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) — «у середньому» 80-110 грн;
- судак — 180-250 грн;
- короп — «у середньому» 90-130 грн.
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Фото: Марія Котова