Помер актор, котрий зіграв козака Максима Осу – він був поранений на фронті

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Крім ролі у стрічці «Максим Оса і золото Песиголовця», Василь Кухарський знявся у десятках фільмів та серіалів, зокрема у таких як «Врятувати Віру», «Відображення», «Толока», «Роман із детективом», «Готель Едельвейс», «У причалу», «Укриття», «Забуті» (Forgotten, The) Zabuti) (Україна, Швейцарія), «Інший», «У полоні у перевертня», «Провідниця», «Підкидьки».

З початку повномасштабної війни актор вступив до лав ЗСУ та став на захист України. У вересні цього року він був тяжко поранений на фронті і перебував у шпиталі. Але його рани виявилися смертельними.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про смерть відомого одеського педагога, співробітника та багаторічного керівника Морехідного професійного коледжу імені О. Маринеска Одеської національної морської академії Олександра Сабурова.

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