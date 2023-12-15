Погода в Одесі: який прогноз на 16 грудня

У суботу, 16 грудня, по Одесі та області буде хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень від 1°С до 1°С тепла.
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Погода в Одеській області
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5 морозу, удень близько 0.
На автошляхах області видимість добра.