Погода в Одесі: який прогноз на 16 грудня

Погода в Одесі: який прогноз на 12 грудня У вівторок, 12 грудня, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує в Одесі та області хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Денна температура триматиметься на «плюсовій» позначці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Яка погода очікується у Одесі 11 грудня: прогноз на понеділок Як прогнозують синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 11 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода. Суттєвих опадів не передбачається, але вночі та вранці можливий густий туман. При цьому температура триматиметься на «плюсовій» позначці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ