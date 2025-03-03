Фото дня в Одессе

24 лютого

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Як же ми звикли за три роки війни до подібних вказівників на фасадах будинків!..

Фото дня в Одессе, указатель

25 лютого

Вулиця С.Караванського (Жуковського): меморіальна дошка на честь Лесі Українки:

Леся Українка

26 лютого

Дивні назви носять деякі наші заклади…

Фото дня в Одессе, заведение

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27 лютого

Наприкінці лютого: от вже й полуниця дешевшає:

Фото дня в Одессе, клубника

28 лютого

Оновлена після «прильоту» огорожа Одеського художнього музею

Фото дня в Одессе

1 березня

Новий базар: поговоримо про наболіле?

На Новом рынке, собеседницы

2 березня

Весняні дарунки: сніг з дощиком

Март в Одессе

Фото авторки

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