24 февраля
Как же мы привыкли за три года войны к подобным указателям на фасадах домов!..
25 февраля
Улица С.Караванского (Жуковского): мемориальная доска в честь Леси Украинки:
26 февраля
Удивительные названия носят некоторые наши заведения…
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27 февраля
В конце февраля: вот уже и клубника дешевеет:
28 февраля
Обновленная после прилета ограда Одесского художественного музея:
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Новый базар: поговорим о наболевшем?
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Весенние подарки: снег с дождиком…
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