Фото дня в Одессе, Худмузей

24 февраля

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Как же мы привыкли за три года войны к подобным указателям на фасадах домов!..

Фото дня в Одессе, указатель

25 февраля

Улица С.Караванского (Жуковского): мемориальная доска в честь Леси Украинки:

Леся Украинка

26 февраля

Удивительные названия носят некоторые наши заведения…

Фото дня в Одессе, заведение

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27 февраля

В конце февраля: вот уже и клубника дешевеет:

Фото дня в Одессе, клубника

28 февраля

Обновленная после прилета ограда Одесского художественного музея:

Фото дня в Одессе, Худмузей

1 марта

Новый базар: поговорим о наболевшем?

На Новом рынке, собеседницы

2 марта

Весенние подарки: снег с дождиком

Март в Одессе

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