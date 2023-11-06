Одеський національний художній музей: «Це тепер — місце злочину!»

Так, чергове місце чергового рашистського злочину. Вчора історична будівля серйозно постраждала від ракетного удару. Поруч з Музеєм — вирва. А ті, хто зараз займається на Софіївській ліквідуванням наслідків атаки, просять людей відійти від тої вирви. А люди не відходять, люди очам не вірять, що все побачене — не страшний сон, а жахлива реальність.

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Знімаю двір Музею, тріщини на стінах історичної будівлі. Що всередині?

«Маємо заспокоїти суспільство щодо колекції музею. Одеською обласною державною адміністрацією спільно з музеєм та ГО «Museum for change» заздалегідь було евакуйовано більшу частину колекції, так звані червону та жовту лінії. Інша частина експонатів знаходиться у сховищі. Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали. Наразі на території музею працює Комісія з обстеження об’єктів культурної спадщини», — доповіли в ОВА.

Що зараз?

Як повідомляють в Одеському національному художньому музеї, він зараз зачинений.

«Ми дуже раді, що немає постраждалих… Триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим», — розказали в Музеї…