Март в Одессе
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По дорозі чую щось на кшталт суперечки:

– Це просто мокрий сніг.

– Ні, це сніг з дощем!

– Чи дощ зі снігом?

– Люди не сваріться! Це мокрий дощ та трошки снігу.

«Мокрий дощ» сподобався, люди посміхнулися – вже добре.

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Хоча людей на вулицях мало. Так, тільки у справах. Хтось з парасольками, хтось – «якось так обійдеться».

Але ж є й такі, хто вийшов подихати свіжим (ну дуже свіжим!) повітрям. Зазвичай це люди похилого віку. Йдуть собі потихеньку, наче погода «нормальна», і ніякого «мокрого дощу та трошечки снігу».

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– От би тільки мороз не вдарив. От буде весело, якщо всі ці калюжі замерзнуть…

– Йду, думаю: життя є життя. Таке робиться. Он повітряна тривога може знов пролунати, а ми з тобою про погоду…

Таки краще б тільки про погоду… Навіть таку мокру погоду, як на початку календарної весни, яка таки трохи образилась на зиму, що вже минула.

Тримаймося!..

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Март в Одессе

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