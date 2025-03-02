«Пішли за морквою»

Біля маленьких кав’ярень – те саме: «А він сказав…», «А я чула…», «Що тепер?..». Далі – лайка вголос…

Дві жіночки біля кав’ярні:

– Усю ніч не спала. Тільки й думала про це все… А от прийшла на Новий – тільки тут зрозуміла, що зголодніла. Ще й погода… Нагадай, що мені треба моркву купити…

– Та мені теж щось треба… Холодильник порожній… Може, теж моркви купити?.. А ще яєць… До речі, я теж не спала майже всю ніч… І як воно тепер? А погода таки мерзотна якась…

– Це настрій у всіх мерзотний… Пішли за морквою…

А що з цінами на Новому базарі?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля – 40-50 грн;

цибуля – 25-35 грн;

помідори – 80-200 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 90-120 грн;

огірки – 110-130 грн;

солодкий перець – 70-150 грн;

баклажани – 80-120 грн;

капуста – 35-60 грн;

морква – 25-35 грн;

часник – 140-170 грн;

зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука – 35-50 грн;

лимони – 70-100 грн;

банани – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

виноград – 90-150 грн;

груші – 50-90 грн;

грейпфрути – 60-90 грн;

апельсини – 75-120;

мандарини – 75-120.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 35-90 грн;

бринза – 200-270;

сир – 100-180.

Ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

задня частина – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шия – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задня частина – 200-220 грн;

шия – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).

Ціни на рибу на Новому ринку

короп – 90-140 грн;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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