На Новом рынке, март 2025 г.

«Пішли за морквою»

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Біля маленьких кав’ярень – те саме: «А він сказав…», «А я чула…», «Що тепер?..». Далі – лайка вголос…

Дві жіночки біля кав’ярні:

– Усю ніч не спала. Тільки й думала про це все… А от прийшла на Новий – тільки тут зрозуміла, що зголодніла. Ще й погода… Нагадай, що мені треба моркву купити…

На Новом рынке, собеседницы

– Та мені теж щось треба… Холодильник порожній… Може, теж моркви купити?.. А ще яєць… До речі, я теж не спала майже всю ніч… І як воно тепер? А погода таки мерзотна якась…

– Це настрій у всіх мерзотний… Пішли за морквою…

А що з цінами на Новому базарі?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

  • картопля – 40-50 грн;
  • цибуля – 25-35 грн;
  • помідори – 80-200 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 90-120 грн;
  • огірки – 110-130 грн;
  • солодкий перець – 70-150 грн;
  • баклажани – 80-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • часник – 140-170 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.
На Новом рынке, фрукты
На Новом рынке, капуста
На Новом рынке, яблоки
На Новом рынке,
На Новом рынке, тыква

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

  • яблука – 35-50 грн;
  • лимони – 70-100 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • виноград – 90-150 грн;
  • груші – 50-90 грн;
  • грейпфрути – 60-90 грн;
  • апельсини – 75-120;
  • мандарини – 75-120.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 35-90 грн;
  • бринза – 200-270;
  • сир – 100-180.
На Новом рынке, яйца
На Новом рынке, цены на яйца
На Новом рынке, брынза
На Новом рынке, мясо
На Новом рынке, ассортимент
На Новом рынке, покупатели

Ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шия – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 200-220 грн;
  • шия – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).

Ціни на рибу на Новому ринку

  • короп – 90-140 грн;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте також та порівнюйте: Одеський Новий ринок: зимові ціни в незимову погоду (фоторепортаж).

Фото авторки

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