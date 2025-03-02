«Пішли за морквою»
Біля маленьких кав’ярень – те саме: «А він сказав…», «А я чула…», «Що тепер?..». Далі – лайка вголос…
Дві жіночки біля кав’ярні:
– Усю ніч не спала. Тільки й думала про це все… А от прийшла на Новий – тільки тут зрозуміла, що зголодніла. Ще й погода… Нагадай, що мені треба моркву купити…
– Та мені теж щось треба… Холодильник порожній… Може, теж моркви купити?.. А ще яєць… До речі, я теж не спала майже всю ніч… І як воно тепер? А погода таки мерзотна якась…
– Це настрій у всіх мерзотний… Пішли за морквою…
А що з цінами на Новому базарі?
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля – 40-50 грн;
- цибуля – 25-35 грн;
- помідори – 80-200 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 90-120 грн;
- огірки – 110-130 грн;
- солодкий перець – 70-150 грн;
- баклажани – 80-120 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- морква – 25-35 грн;
- часник – 140-170 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука – 35-50 грн;
- лимони – 70-100 грн;
- банани – 60-80 грн;
- гранати – 90-120 грн;
- виноград – 90-150 грн;
- груші – 50-90 грн;
- грейпфрути – 60-90 грн;
- апельсини – 75-120;
- мандарини – 75-120.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 35-90 грн;
- бринза – 200-270;
- сир – 100-180.
Ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина
- задня частина – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шия – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задня частина – 200-220 грн;
- шия – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).
Ціни на рибу на Новому ринку
- короп – 90-140 грн;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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Фото авторки