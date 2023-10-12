Ціллю окупантів стали житлові будинки: жахливі наслідки нічних прилітів

Під час нічної атаки 12 жовтня ворог вкотре цілив у припортову та цивільну інфраструктуру Одещини. Зруйновано зернові ангари, житлові будинки, поранено жінку – розпочато розслідування.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
В Ізмаїльському районі зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі. Спасателі оперативно ліквідували наслідки вражеської атаки.
Під час пожежі врятувала ожоги 88- річна жінка. В даний час вона знаходиться в лікарні і отримує всю необхідну медичну допомогу.
Розрушення також підверглися виробничим і складським приміщенням, відзначили в Одеській обласній прокуратурі. Встановлюється повний перечень зруйнованих і пошкоджених. На місцях проісшествия працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.
Начато досудове розслідування по факту порушення законів і обичаїв війни (ч. 1 ст. 438 УК України).
Після виходу із зернового угоди рашисти атакують Одеську область ударними безпілотними БПЛА майже кожен день. К счастью, ПВО защитников города успешно им противодействует.
Читайте також:
- Загинула половина села: з’ясували, хто навів російську ракету на село Гроза
Катерина Ножевникова відкрила збірку на дрони: як одесити можуть допомогти остановити врагу