Кому в Одесі сьогодні відключать світло: список адрес

У четвер, 12 жовтня, у ДТЕК “Одеські електромережі” заплановано ремонт на лініях. Деяким одеситам до вечора відключать світло.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Г.Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4,
- Г.Петрова, 27/6,
- 1 лінія Вільямса, 43, 19/1,
- Ак.Вільямса, 17-31,
- Амундсена, 72-110,
- Вільямса пров., 2-15,
- Водний пров., 1-17,
- Д.Ковалевського, 98, 102а, 108,
- Марії Демченко 5-а Лінія, 28-38,
- М.Демченко 6-а Лінія 38,
- Садовського, 1-47,
- Саксаганського, 1-35.
Роботи до 19.00
- Свободи просп., 32, 36.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- 4-5й Деревообробний пров., 1-147,
- Хімічна, 200-216.
Роботи до 19.00
- Ак.Панкратової, 1-31,
- В.Хавкіна, 1-31,
- Кругова, 10-58.
Роботи до 20.00
- Заболотного, 2-14.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- 2-3й Моторний пров., 1-37,
- Моторна, 1-57,
- Південна, 27,
- Селянська, 1-37,
- Сільська, 13А,
- Сонячна, 1-41.