Новини Одеси та Одеської області

Кому в Одесі сьогодні відключать світло: список адрес

Кому в Одесі сьогодні відключать світло: список адрес

У четвер, 12 жовтня, у ДТЕК “Одеські електромережі” заплановано ремонт на лініях. Деяким одеситам до вечора відключать світло.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Г.Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4,
  • Г.Петрова, 27/6,
  • 1 лінія Вільямса, 43, 19/1,
  • Ак.Вільямса, 17-31,
  • Амундсена, 72-110,
  • Вільямса пров., 2-15,
  • Водний пров., 1-17,
  • Д.Ковалевського, 98, 102а, 108,
  • Марії Демченко 5-а Лінія, 28-38,
  • М.Демченко 6-а Лінія 38,
  • Садовського, 1-47,
  • Саксаганського, 1-35.

Роботи до 19.00

  • Свободи просп., 32, 36.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 4-5й Деревообробний пров., 1-147,
  • Хімічна, 200-216.

Роботи до 19.00

  • Ак.Панкратової, 1-31,
  • В.Хавкіна, 1-31,
  • Кругова, 10-58.

Роботи до 20.00

  • Заболотного, 2-14.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • 2-3й Моторний пров., 1-37,
  • Моторна, 1-57,
  • Південна, 27,
  • Селянська, 1-37,
  • Сільська, 13А,
  • Сонячна, 1-41.
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