Ідентифікація особи для отримання пенсії: кому пройти і як саме розповіли у Пенсійному фонді

У Пенсійному фонді під час прямої лінії з внутрішньо переміщеними особами дали відповіді на пенсійні запитання. Зокрема про ідентифікацію ВПО, щоб продовжити отримувати пенсію. На запитання відповідала заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка.

— Поясніть, будь ласка, чи буде застосовуватись для ідентифікації відеоконференцзв’язок. Як це відбуватиметься? Хто буде викликати й за яких умов, про що буде розмова? У Постанові сказано, що можна пройти ідентифікацію в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ з допомогою «Дія. Підпис». Виходить, я сама можу пройти цю ідентифікацію?

— Органи Пенсійного фонду України можуть забезпечити проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відеоконференцзв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцзв’язку надаються документи, що посвідчують особу.

До фізичної ідентифікації прирівнюється:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

посвідчення відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

— Пенсійний фонд України не виконує рішення суду: заборгував мені пенсію за два роки й не виплачує. Будь ласка, скажіть, коли виконаєте рішення суду і я отримаю свою пенсію?

— Виплата сум нарахованих пенсій внутрішньо переміщеним особам за минулий період, в тому числі нарахованих на виконання рішень суду, здійснюється на умовах окремого порядку, затвердженого Постановою № 1165 Кабінету Міністрів України від 10.11 2021 року.

Облік сум пенсійних виплат, які підлягають виплаті відповідно до вимог Порядку № 1165, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України, в яких особи перебувають на обліку.

Визначені в Порядку № 1165 пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набули законної сили, проводяться отримувачам, яких включено до Переліку станом на 1 січня відповідного року.

Для вирішення питання, коли саме Ви отримаєте суму нарахованих коштів, радимо звернутися до відділу обслуговування громадян (сервісний центр) органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку, як одержувача пенсії.

— Як пройти ідентифікацію особи пенсіонеру, який перебуває за кордоном?

— Органи Пенсійного фонду України можуть забезпечити проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відеоконференцзв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцзв’язку пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, визначеного правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри.

До фізичної ідентифікації прирівнюється:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

посвідчення відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

— Я жителька Херсона. Через руйнацію житла була змушена виїхати з території України. З червня 2022 року не отримувала належну мені пенсію у зв’язку з окупацією, а потім — у зв’язку з виїздом. У липні цього року оформила довіреність у Посольстві України в Румунії для отримання моїм представником у Херсоні пенсії у відділенні Укрпошти. Мій представник поінформував, що йому було відмовлено в отриманні через блокування моєї пенсії Пенсійним фондом, який вимагає моєї особистої присутності. Прощу надати інформацію та допомогу у вирішенні цього питання.

— У разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль, виплата пенсії припиняється.

Заява про поновлення пенсії подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено, заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії, особами, які у зв’язку з агресією російської федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, можуть надсилатись поштою. Для поновлення пенсії до заяви додаються:

копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання за кордоном (з перекладом);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

копія паспорта громадянина України.

Додані до заяви копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально.

— Я переселенка з Херсонської області. Хочу запитати, чому в мене не було доплати до пенсії? У квітні всім моїм друзям і родичам доплата була.

— Із 01.04 2024 року без додаткових звернень був проведений перерахунок пенсій тим особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати й на 1 березня поточного року мали:

не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії;

після призначення (перерахунку) пенсії по плинності часу минуло два роки.

У разі недотримання зазначених умов, підстав для проведення перерахунку пенсій в автоматичному режимі не було.

— До Вас звертається отримувачка пенсії за втратою годувальника, яка зареєстрована в Маріуполі. До 24.02.2022 я мешкала в місті разом із дітьми. Мій чоловік помер 17.03.2022 і лише 16.05.2023 я змогла звернутися по пенсію, яку мені призначили з дня звернення.

На момент звернення набув чинності Закон № 2981-ІХ «Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії». Тож пенсію мені мали призначити з дати смерті чоловіка, незалежно від дати звернення. На які законодавчі акти й нормативно-правові документи спиралися при нарахуванні з дня подачі заяви?

— Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія призначається з дня звернення по неї. При цьому пенсія у разі втрати годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. Саме ця норма закону і була врахована при винесенні рішення про призначення Вам пенсії.

Ви слушно зауважуєте на змінах, які були внесені Законом №2981-ІХ від 20.03.2023 щодо наявності права на призначення пенсії з дня, що настає за днем смерті годувальника.

Для реалізації свого права Вам необхідно звернутися до будь-якого органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою. Однак зміна строку призначення пенсії може призвести до зміни його розміру у зв’язку з урахуванням іншого показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески.

— Я переселенка з Херсона, зараз перебуваю в Миколаєві. Хочу поміняти пенсійне посвідчення на нове. Чи можливо це у Миколаєві, що для цього потрібно?

— Так, замінити старе пенсійне посвідчення на нове можливо. Для цього потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду з необхідними для цього документами: паспортом, ідентифікаційним кодом, фотокарткою.

На підставі цих документів буде сформована анкета — заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення з подальшим його виготовленням.

— Якщо ВПО був у Пенсійному фонді у квітні цього року. Все одно треба проходити ідентифікацію?

— Відповідно Постанови № 837 Кабінету Міністрів України від 08.08 2023 року до 31.12 2023 року органи Пенсійного фонду України не припиняють виплати пенсій.

На прямій лінії працювали Тамара Тисячна і Сергій Чернявський.

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