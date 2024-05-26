Одессит получил шанс на жизнь с новым сердцем (видео)

У Києві успішно провели трансплантацію серця одеситу Віталію Калашнику – і це стало важливою подією як для нього, так і для української медицини загалом.
Доброю новиною поділився на своїй сторінці у Facebook Інститут серця МОЗ України.
Як повідомляється, 46-річному чоловікові вдалося вижити, навіть незважаючи на скоєні ним помилки.
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Все почалося з того, що у Віталія раптово з’явилася задишка. Діагноз місцевих лікарів приголомшив: аритмія, гостра серцева недостатність, міокардит та тахікардія. Але незважаючи на серйозність ситуації, одесит відмовився від госпіталізації – і це стало його першою помилкою.
Другу фатальну помилку чоловік зробив, коли припинив приймати необхідні ліки. І незабаром його стан погіршився, з’явилося оніміння пальців. І хоча згодом усе нормалізувалося, завідувачка обласної лікарні настійно рекомендувала звернутися до Інституту Серця.
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«Швидкість, злагодженість дій, чотири аналізи на годину – все це вселило у Віталія впевненість, що він у надійних руках.
Особливу подяку чоловік висловлює команді хірургів на чолі з Борисом Тодуровим, який подарував йому друге життя, та рідним донора, які у в найскрутнішу мить зробили свій вибір на користь порятунку»,
– розповіли в Інституті серця.
І тепер Віталій знову може жити повноцінним життям. Він також закликає українців не повторювати його помилок.
Раніше одеські медики провели складну операцію на серці дитини.