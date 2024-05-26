Війна, день 823: вночі ворог здійснив масовану атаку, але чи досяг він своєї мети?

Кількість жертв атаки на гіпермаркет у Харкові зросла до 12-ти

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 110 бойових зіткнень, ворог завдав територією України п’ять ракетних (із застосуванням восьми ракет) і 34 авіаційних удари (49 КАБ), застосував 381 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 2433 обстріли за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів озброєння.

У той же час, як повідомляє прокуратура, кількість загиблих у результаті удару по «Епіцентру» у Харкові зросло до 12 осіб.

У відомстві повідомили, що 10 жертв не впізнано. Поранення отримали 43 особи. Через удар по центру Харкова кількість постраждалих зросла вже до 25 осіб, серед яких 14-річний підліток.

Загалом за вчорашній день у Харкові через обстріл постраждали 68 цивільних.

Нічна масована атака: збили майже всі ворожі цілі

А в ніч на 26 травня російські окупанти завдали по території України чергового масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.

Зокрема, за інформацією Повітряних сил, ворог задіяв:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К (пуски відбувалися з повітряного простору Тамбовської області росії);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків – Саратівська область росії);

31 ударний безпілотник (БпЛА) «Shahed-131/136» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – рф, мис Чауда – тимчасово окупований Крим).

Про роботу сил ППО повідомляли у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській та Кіровоградській областях.

Так, на Вінниччині внаслідок ворожої атаки було влучання в житловий будинок. Троє людей постраждали, проте всі вони у легкому стані та відмовилися від госпіталізації, повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

У Старокостянтинові на Хмельниччині внаслідок атаки зникла електроенергія.

Внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України було знищено:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

31 ударний БпЛА “Shahed-131/136”.

Повітряні цілі знищувалися у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

У тому числі на Півдні України збито 5 «шахедів»: 3 – у Миколаївській, 1 – на Одещині та 1 – у Дніпропетровській областях.

Крім того, 25 травня на Донеччині, на Покровському напрямку, знищено російський штурмовик Су-25.

Втрати рашистів: їх не стає менше

Генштаб ЗСУ також дав свіжу статистику втрат: минулої доби окупанти втратили 1110 одиниць особового складу. А в техніці втрати такі: