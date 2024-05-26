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Війна, день 823: вночі ворог здійснив масовану атаку, але чи досяг він своєї мети?

Війна, день 823: вночі ворог здійснив масовану атаку, але чи досяг він своєї мети?

Сьогодні, у неділю, 26 травня 2024 року – 823-й день від початку повномасштабної війни в Україні. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони. Наші воїни продовжують рішуче протистояти спробам російських окупантів просунутися в глиб території України, спрямовуючи зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу.

Кількість жертв атаки на гіпермаркет у Харкові зросла до 12-ти

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 110 бойових зіткнень, ворог завдав територією України п’ять ракетних (із застосуванням восьми ракет) і 34 авіаційних удари (49 КАБ), застосував 381 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 2433 обстріли за позиціями наших військ та населеними пунктами з використанням різних типів озброєння.

У той же час, як повідомляє прокуратура, кількість загиблих у результаті удару по «Епіцентру» у Харкові зросло до 12 осіб.

У відомстві повідомили, що 10 жертв не впізнано. Поранення отримали 43 особи. Через удар по центру Харкова кількість постраждалих зросла вже до 25 осіб, серед яких 14-річний підліток.

Загалом за вчорашній день у Харкові через обстріл постраждали 68 цивільних.

Нічна масована атака: збили майже всі ворожі цілі

А в ніч на 26 травня російські окупанти завдали по території України чергового масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.

Зокрема, за інформацією Повітряних сил, ворог задіяв:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К (пуски відбувалися з повітряного простору Тамбовської області росії);
  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків – Саратівська область росії);
  • 31 ударний безпілотник (БпЛА) «Shahed-131/136» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – рф, мис Чауда – тимчасово окупований Крим).

Про роботу сил ППО повідомляли у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській та Кіровоградській областях.

Так, на Вінниччині внаслідок ворожої атаки було влучання в житловий будинок. Троє людей постраждали, проте всі вони у легкому стані та відмовилися від госпіталізації, повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

У Старокостянтинові на Хмельниччині внаслідок атаки зникла електроенергія.

Підсумки нічний атаки

Внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України було знищено:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 31 ударний БпЛА “Shahed-131/136”.

Повітряні цілі знищувалися у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

У тому числі на Півдні України збито 5 «шахедів»: 3 – у Миколаївській, 1 – на Одещині та 1 – у Дніпропетровській областях.

Крім того, 25 травня на Донеччині, на Покровському напрямку, знищено російський штурмовик Су-25.

Втрати рашистів: їх не стає менше

Втрати ворога на 26 травня 2024

Генштаб ЗСУ також дав свіжу статистику втрат: минулої доби окупанти втратили 1110 одиниць особового складу. А в техніці втрати такі:

  • 12 танків;
  • 17 бронемашин;
  • 24 артилерійські системи;
  • 1 РСЗВ, 1 літак;
  • 11 БпЛА;
  • 31 транспортний засіб;
  • 7 одиниць спецтехніки.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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