Хвостата реклама і трохи чаклунства: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в стрічці різнобарвних подій, що відбуваються, продовжує розміщувати фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Миттєвості тижня з 7 по 13 серпня – які вони?

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7 серпня

Ось такий яскравий приклад сучасної реклами ми зустріли на одеському Привозі. Ви тільки вчитайтеся: чітко, ясно і, головне, привабливо!

8 серпня

Чарівний хвостатик-підліток мешкає в одному з одеських кафе в центрі міста. Грайливий і дуже веселий. Малюк уже встиг стати місцевим улюбленцем.

9 серпня

Вже майже дев’ять років, з листопада 2014 року, живе у дворі Одеського національного художнього музею уважний Глядач роботи Олександра Князіка. Все вдивляється і вдивляється він в «неіснуючу» картину – немов в дзеркало долі…

10 серпня

От не знаю, як вам, а мені початок вулиці Торгової у такому вигляді подобається, особливо у серпневу спеку. Хоч з чимось приємним вітають!.. До речі це вітання з’явилось на паркані ще до війни.

11 серпня

Чи то одеські котики ще частіше стали працювати рекламою в одеських кав’ярнях, чи цей домашній хвостатик ну дуже полюбляє домашні настоянки. Цю «картинку» ми спостерігали на вулиці Гоголя.

12 серпня

Біля старого дерева на вулицi Гоголя тепер є незвичний арт-об’єкт – танцівниця у червоному. Струнка дівчина на пуантах немов вкладає в танець всю душу.

13 серпня

Чого тільки не побачиш у продажу неподалік від Нового ринку! Ви ж тільки вдивіться: папороть у кашпо у вигляді… голови. До речі, почула по дорозі, придивляючись до незвичного товару: «В цьому є щось містичне і магічне. Може, купимо, почнемо чаклувати?..»

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