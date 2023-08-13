Новини Одеси та Одеської області

Хвостата реклама і трохи чаклунства: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Хвостата реклама і трохи чаклунства: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в стрічці різнобарвних подій, що відбуваються, продовжує розміщувати фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Миттєвості тижня з 7 по 13 серпня – які вони?

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7 серпня

Ось такий яскравий приклад сучасної реклами ми зустріли на одеському Привозі. Ви тільки вчитайтеся: чітко, ясно і, головне, привабливо!

Фото дня, на Привозе

8 серпня

Чарівний хвостатик-підліток мешкає в одному з одеських кафе в центрі міста. Грайливий і дуже веселий. Малюк уже встиг стати місцевим улюбленцем.

Фото дня, котик у кафе

9 серпня

Вже майже дев’ять років, з листопада 2014 року, живе у дворі Одеського національного художнього музею уважний Глядач роботи Олександра Князіка. Все вдивляється і вдивляється він в «неіснуючу» картину – немов в дзеркало долі…

Фото дня, "посетитель" Худмузея

10 серпня

От не знаю, як вам, а мені початок вулиці Торгової у такому вигляді подобається, особливо у серпневу спеку. Хоч з чимось приємним вітають!.. До речі це вітання з’явилось на паркані ще до війни.

Фото дня, поздравление

11 серпня

Чи то одеські котики ще частіше стали працювати рекламою в одеських кав’ярнях, чи цей домашній хвостатик ну дуже полюбляє домашні настоянки. Цю «картинку» ми спостерігали на вулиці Гоголя.

Фото дня, одесский котик работает рекламой

12 серпня

Біля старого дерева на вулицi Гоголя тепер є незвичний арт-об’єкт – танцівниця у червоному. Струнка дівчина на пуантах немов вкладає в танець всю душу.

Фото дня, танцовщица на Гоголя

13 серпня

Чого тільки не побачиш у продажу неподалік від Нового ринку! Ви ж тільки вдивіться: папороть у кашпо у вигляді… голови. До речі, почула по дорозі, придивляючись до незвичного товару: «В цьому є щось містичне і магічне. Може, купимо, почнемо чаклувати?..»

Фото дня, папоротник и голова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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