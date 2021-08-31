Народные суеверия: приворотные зелья и афродизиаки

В старину существовало множество поверий о том, что некоторые растения обладают магическими свойствами и с их помощью можно приворожить любимого человека или удачно выйти замуж.

И хотя подобная «магия» больше оказывала психологическую помощь, чем магическую, женщины верили, что приворотные травы избавят от одиночества и неразделенной любви.

Любисток сохранит семейное счастье

Самым сильным приворотным цветком в нашей стране считался любисток. Рецепт его применения был прост: отвар из растения нужно было дать выпить избраннику в пятницу – в день богини любви Венеры, и тогда он не устоит перед влюбленной в него женщиной.

Впрочем, в народе предпочитали не слишком заморачиваться, и вместо того, чтобы уговаривать любимого выпить отвар, носили веточку любистка на одежде как украшение. Те, кто пробовал, говорили, что действует не хуже. Перед свадьбой ритуал немного усложняли и часть растения зашивали в подвенечное платье. Это должно было гарантированно сохранить семейное счастье до конца жизни.

Положительное влияние на личную жизнь оказывал даже растущий возле дома любисток. При этом нужно учесть, что романтик-любисток не прощает непорядочности, и горе тому, кто использует это растение во зло – чтобы разбить семью или увести любимого человека у соперницы.

Сельдерей и хрен – народные афродизиаки

Кроме «магических» растений, наши предки использовали для приворота и «кулинарные» – сельдерей и хрен. В Западной Украине считали, что если на теле носить корешок сельдерея, это принесет счастье и взаимность в любви. Те же, кому не нравился аромат сельдерея, вполне могли воспользоваться корнем или листьями хрена, которые еще в XIII веке считались мощнейшим афродизиаком (повышающим мужскую силу).

Папоротник подарит красоту

Еще одним приворотным растением в Украине был папоротник. И если любисток можно было нарвать возле дома, то за папоротником нужно было отправляться в лес ночью. Дело это было рискованное – согласно легендам, в украинских лесах по ночам нечисть просто кишмя кишела. Рвать папоротник нужно было, повернувшись к нему спиной и произнося нужные заклинания. Затем женщина должна была натереть кожу добытыми листьями, что обещало сделать ее невероятной красавицей.

Мистическим растением, кстати, была и «червона рута», которой посвящена знаменитая песня. По поверью, в ночь на Ивана Купала ее желтые цветы на несколько мгновений становились красными. И если девушке удавалось сорвать такой цветок, ее ожидало необыкновенное счастье. Правда, проверить, так ли это, до сих пор не удалось еще никому.

Магические рецепты с любистком

ДЛЯ ТЕЛА. Взять в равных количествах листья вербены, мелиссы, любистка, тысячелистника и залить кипятком. Когда вода немного остынет, омыть ею все тело. Согласно народным поверьям, после такой ванны внимание противоположного пола на ближайшее время вам будет обеспечено.

ДЛЯ ЛИЦА. Из измельченных листьев и корней любистка в старину готовили маски. Считалось, что они способны предупреждать появление морщин и продлевать молодость.

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