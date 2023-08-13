Хвостатая реклама и немного колдовства: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в ленте происходящих «разноцветных» событий продолжает размещать фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Мгновения недели с 7 по 13 августа – какие они?

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7 августа

Вот такой яркий пример современной рекламы мы встретили на одесском Привозе. Вы только вчитайтесь: четко, ясно и, главное, завлекательно!

8 августа

Очаровательный хвостатик-подросток проживает в одном из одесских кафе в центре города. Игривый и очень веселый. Малыш уже успел стать местным любимцем.

9 августа

Уже почти девять лет, с ноября 2014, живет во дворе Одесского национального художественного музея внимательный Зритель работы Александра Князика. Все всматривается и всматривается он в «несуществующую» картину – словно в зеркало судьбы…

10 августа

Вот не знаю, как вам, а мне начало улицы Торговой (на углу с бульваром Жванецкого в таком виде нравится, особенно в августовскую жару. Хоть с чем-то приятным поздравляют!.. Кстати, это поздравление появилось на ограждении еще до войны.

11 августа

То ли одесские котики еще чаще стали работать рекламой в одесских кафе, то ли этот домашний хвостатик ну очень любит домашние настойки. Эту «картинку» ми наблюдали на улице Гоголя.

12 августа

Возле старого дерева на улице Гоголя теперь обосновался необычный арт-объект – танцовщица в красном. Стройная девушка на пуантах словно вкладывает в танец всю душу.

13 августа

Чего только не увидишь в продаже неподалеку от Нового рынка! Вы только всмотритесь: папоротник в кашпо в виде… головы. Кстати, услышала по дороге, присматриваясь к необычному товару: «В этом есть что-то мистическое и магическое. Может, купим, начнем колдовать?..»

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