Новини Одеси та Одеської області

Гранати дозрівають, а мега-ляльки дивують: сім миттєвостей одеського тижня

Гранати дозрівають, а мега-ляльки дивують: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з другого по восьме вересня?

2 вересня

Звісно, купатися в фонтанах заборонено. Але ж коли спека й дуже-дуже хочеться…

Фото дня: купание в фонтане

3 вересня

Оселилися на Дерибасівській веселі мега-звірі…

Фото дня: на Дерибасовской

4 вересня

На вулиці Торговій дозрівають гранати…

Фото дня: гранаты на Торговой

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5 вересня

А в центрі міста з’явився патріотичний кіт-сфінкс:

Фото дня: сфинкс-патриот

6 вересня

Вересневий одеський Пасаж:

Фото дня: Пассаж

7 вересня

Вереснева мозаїка на одеському Привозі:

Фото дня: сенябрьский Привоз

8 вересня

Перед тим, як потрапити на виставу Одеського академічного театру ляльок, глядачі мають змогу познайомитися з його унікальними акторами.

Фото дня: фойе театра кукол

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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