Гранати дозрівають, а мега-ляльки дивують: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з другого по восьме вересня?
2 вересня
Звісно, купатися в фонтанах заборонено. Але ж коли спека й дуже-дуже хочеться…
3 вересня
Оселилися на Дерибасівській веселі мега-звірі…
4 вересня
На вулиці Торговій дозрівають гранати…
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5 вересня
А в центрі міста з’явився патріотичний кіт-сфінкс:
6 вересня
Вересневий одеський Пасаж:
7 вересня
Вереснева мозаїка на одеському Привозі:
8 вересня
Перед тим, як потрапити на виставу Одеського академічного театру ляльок, глядачі мають змогу познайомитися з його унікальними акторами.
Фото авторки