В центрі Одеси з’явився патріотичний кіт-сфінкс (фото)

Повз цього патріотичного котика просто так не пройдеш. Він сповнений сили й люті, він справжній захисник – один з тих котів «нового формату», що з’явилися на одеських фасадах з самого початку повномасштабної війни.

Ви ж тільки придивіться!.. Навіть котиком чи хвостатиком не назвеш… Бо відчувається в нього велика сила, міць і наснага!

До речі, знаходиться наш сфінкс поруч з іншим героєм – тим, що грає на кларнеті та був створений на честь Юліана Мілкіса – музиканта, який живе в Нью-Йорку, який з великим успіхом дав кілька концертів в Одеській філармонії.

Нагадаємо, про свого «особистого кота» Юліан Мілкіс писав:

«Я радий, що мій особистий кіт-патріот в Одесі! Я був шанувальником цих котів задовго до того, як у мене з’явився свій. Ці геніальні художники створюють патріотичні графіті на підтримку перемоги України від початку війни. Одесити їх люблять. Ці чудові художники також маскують машини для фронту, фарбують зупинки, бомбосховища та багато іншого. Дякую! Слава Україні!».

Тепер обидва коти «нового формату», коти-захисники, живуть поруч.

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Фото авторки