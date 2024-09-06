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Ціни на Привозі 6 вересня: що подорожчало, що подешевшало?

Ціни на Привозі 6 вересня: що подорожчало, що подешевшало?

Осінь зазирнула на Привоз першими «справжніми» зливами. У багатьох виглядають з пакетів-сумок парасольки – на всякий випадок… Що там з настроєм та цінами?

«Тут треба на цілий день «оселитись»

– Ну що там у зв’язку з осінню та зливами подорожчало, що подешевшало? – питає жіночка голосно біля лотків з овочами-фруктами.

Продавці чомусь не відповідають: мовляв, ціни – перед вами.

А ось потенційний покупець одразу реагує:

– Подорожчало все!..

Привоз в первые дни сентября

***
Та ні, далеко не все. Навпаки, на щось ціни впали, на щось підвищились.

– Треба побігати, аби з’ясувати та знайти те, що подешевше. Та ніхто ж бігати не хоче.

А Привоз – це таке місце, де ніколи не можна купляти одразу. Треба ходити, шукати… Мене цьому ще в дитинстві вчили, – розповідає літня жіночка, вибираючи «сині»…

Одесский Привоз: крытый

– Ага, я так зрозуміла, що тут треба на цілий день «оселитись»… А коли часу бракує?.. – відповідає їй інша, але ж сині бере там, де почула розповідь знавця.

Овощи на Привозе в начале сентября

Роблю «черговий» висновок: похід на Привоз у кожного має свої традиції. То що ж там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Продавщица овощей на Привозе в Одессе, 2024 г.

  • картопля – 25-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 20-70 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 30-40 грн;
  • огірки – 40-70 грн;
  • солодкий перець – 30-60 грн;
  • баклажани – 25-35 грн;
  • капуста – 30-40 грн;
  • часник – 110-140 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 5-15 грн;
  • зелень у пучках – від 15-20 грн.

Женщина покупает овощи на Привозе, 2024 г.

До речі, нагадаємо: В Одесі деколонізували Привоз

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

Арбузы и овощи на Привозе

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 30-50 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 60-80 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики – 35-65 грн;
  • сливи – 30-50 грн;
  • абрикоси – 45-80 грн;
  • кавуни – 10-20 грн;
  • дині – 25-40 грн;
  • виноград – 45-75 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Цены на

  • яйця (десяток) – 25-70 грн;
  • бринза – 150-220 грн;
  • сир – 80-100 грн.

На Привозе: молочный корпус

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясной корпус одесского Привоза, сентябрь 2024

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 200-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-280 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе, сентябрь 2024

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 60-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі наприкінці літа: «Спочатку прогуляємось, потім – за продуктами».

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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