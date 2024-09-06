Ціни на Привозі 6 вересня: що подорожчало, що подешевшало?

«Тут треба на цілий день «оселитись»

– Ну що там у зв’язку з осінню та зливами подорожчало, що подешевшало? – питає жіночка голосно біля лотків з овочами-фруктами.

Продавці чомусь не відповідають: мовляв, ціни – перед вами.

А ось потенційний покупець одразу реагує:

– Подорожчало все!..

***

Та ні, далеко не все. Навпаки, на щось ціни впали, на щось підвищились.

– Треба побігати, аби з’ясувати та знайти те, що подешевше. Та ніхто ж бігати не хоче.

А Привоз – це таке місце, де ніколи не можна купляти одразу. Треба ходити, шукати… Мене цьому ще в дитинстві вчили, – розповідає літня жіночка, вибираючи «сині»…

– Ага, я так зрозуміла, що тут треба на цілий день «оселитись»… А коли часу бракує?.. – відповідає їй інша, але ж сині бере там, де почула розповідь знавця.

Роблю «черговий» висновок: похід на Привоз у кожного має свої традиції. То що ж там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 20-70 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 30-40 грн;

огірки – 40-70 грн;

солодкий перець – 30-60 грн;

баклажани – 25-35 грн;

капуста – 30-40 грн;

часник – 110-140 грн;

морква – 25-35 грн;

кукурудза (за один качан) – 5-15 грн;

зелень у пучках – від 15-20 грн.

До речі, нагадаємо: В Одесі деколонізували Привоз

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 30-50 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 60-80 грн;

малина – 90-120 грн;

персики – 35-65 грн;

сливи – 30-50 грн;

абрикоси – 45-80 грн;

кавуни – 10-20 грн;

дині – 25-40 грн;

виноград – 45-75 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-70 грн;

бринза – 150-220 грн;

сир – 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 200-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-280 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 60-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі наприкінці літа: «Спочатку прогуляємось, потім – за продуктами».

Фото авторки