Ціни на Привозі 6 вересня: що подорожчало, що подешевшало?

Осінь зазирнула на Привоз першими «справжніми» зливами. У багатьох виглядають з пакетів-сумок парасольки – на всякий випадок… Що там з настроєм та цінами?
«Тут треба на цілий день «оселитись»
– Ну що там у зв’язку з осінню та зливами подорожчало, що подешевшало? – питає жіночка голосно біля лотків з овочами-фруктами.
Продавці чомусь не відповідають: мовляв, ціни – перед вами.
А ось потенційний покупець одразу реагує:
– Подорожчало все!..
***
Та ні, далеко не все. Навпаки, на щось ціни впали, на щось підвищились.
– Треба побігати, аби з’ясувати та знайти те, що подешевше. Та ніхто ж бігати не хоче.
А Привоз – це таке місце, де ніколи не можна купляти одразу. Треба ходити, шукати… Мене цьому ще в дитинстві вчили, – розповідає літня жіночка, вибираючи «сині»…
– Ага, я так зрозуміла, що тут треба на цілий день «оселитись»… А коли часу бракує?.. – відповідає їй інша, але ж сині бере там, де почула розповідь знавця.
Роблю «черговий» висновок: похід на Привоз у кожного має свої традиції. То що ж там з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 20-70 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 30-40 грн;
- огірки – 40-70 грн;
- солодкий перець – 30-60 грн;
- баклажани – 25-35 грн;
- капуста – 30-40 грн;
- часник – 110-140 грн;
- морква – 25-35 грн;
- кукурудза (за один качан) – 5-15 грн;
- зелень у пучках – від 15-20 грн.
До речі, нагадаємо: В Одесі деколонізували Привоз
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 30-50 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 60-80 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики – 35-65 грн;
- сливи – 30-50 грн;
- абрикоси – 45-80 грн;
- кавуни – 10-20 грн;
- дині – 25-40 грн;
- виноград – 45-75 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-70 грн;
- бринза – 150-220 грн;
- сир – 80-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 200-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-280 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 60-120 грн.
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Фото авторки