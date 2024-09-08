Новости Одессы и Одесской области

Гранаты дозревают, а мега-куклы удивляют: семь мгновений одесской недели

Гранаты дозревают, а мега-куклы удивляют: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели со второго по восьмое сентября?

2 сентября

Конечно, купаться в фонтанах запрещено… Но когда жара и очень-очень хочется…

Фото дня: купание в фонтане

3 сентября

Поселились на Дерибасовской веселые мега-звери…

Фото дня: на Дерибасовской

4 сентября

На улице Торговой созревают гранаты…

Фото дня: гранаты на Торговой

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5 сентября

А в центре города появился патриотичный кот-сфинкс:

Фото дня: сфинкс-патриот

6 сентября

Сентябрьский одесский Пассаж:

Фото дня: Пассаж

7 сентября

Сентябрьская мозаика на одесском Привозе:

Фото дня: сенябрьский Привоз

8 сентября

Перед тем, как попасть на спектакль в Одесском академическом театре кукол, зрители получают возможность познакомиться с его уникальными артистами.

Фото дня: фойе театра кукол

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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