Гранаты дозревают, а мега-куклы удивляют: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели со второго по восьмое сентября?
2 сентября
Конечно, купаться в фонтанах запрещено… Но когда жара и очень-очень хочется…
3 сентября
Поселились на Дерибасовской веселые мега-звери…
4 сентября
На улице Торговой созревают гранаты…
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5 сентября
А в центре города появился патриотичный кот-сфинкс:
6 сентября
Сентябрьский одесский Пассаж:
7 сентября
Сентябрьская мозаика на одесском Привозе:
8 сентября
Перед тем, как попасть на спектакль в Одесском академическом театре кукол, зрители получают возможность познакомиться с его уникальными артистами.
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