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Одеський академічний театр ляльок відкрив театральний сезон «Шляхом до Вифлеєму» (фото)

Одеський академічний театр ляльок відкрив театральний сезон «Шляхом до Вифлеєму» (фото)

«Шлях до Вифлеєму» – так називається прем’єрна вистава Одеського академічного театру ляльок. Цією прем’єрою театр відкрив свій 93-й театральний сезон.

Вистава – для всіх: і для малечі, і для дорослих. Різдвяна історія на початку вересня? Так! Бо це ж наш Ляльковий театр, де можливо все. До того ж, ця жива казка-притча не просто чарівна, а ще й вічна…

Премьера в Одесском театре кукол, Ослик

Живе собі добрий Віслючок, багато працює, а хазяїн його не любить. І здається Віслючку, що взагалі ніхто його не любить на цьому світі. Але є в нього мрія: стати зіркою. Та мрія – то таке, як здається нашому герою. Аж поки не зустрічає він Зірку, яка відкриває йому велику таємницю: так не буває, що тебе ніхто не любить, бо Бог любить усіх. А щоб мрія здійснилась, треба пройти свій шлях.

Спектакль «Путь в Вифлеем»

«Шлях до Вифлеєму» не такий вже й простий. Зустрінуться на ньому багато пригод – веселих і тяжких, незвичних і чарівних…

«Путь в Вифлеем» - спектакль в театре кукол

Суто Різдвяна історія… Маленький Ісус, Діва Марія, Йосип… І ви ж вже знаєте, що нашого маленького Віслючка обрала сама Доля, аби врятувати маленького Ісуса і його батьків від царя Ірода…

Так, це історія про велике диво. Але ж це ще й суто філософська сповідь – зі сльозами на очах глядачів, бо вона про головне – Любов і Мир та такий непростий шлях до них. А шлях у кожного – свій. Бо ж не один Віслючок відправляється у далеку подорож… От тільки цілі в кожного – різні.

Спектакль «Путь в Вифлеем», на сцене
Спектакль «Путь в Вифлеем», куклы
Спектакль «Путь в Вифлеем», театр кукол
Спектакль «Путь в Вифлеем», актеры
Премьера в Одесском театре кукол
Спектакль «Путь в Вифлеем», исполнители

«На шляху до Вифлеєму Віслючка чекають дивовижні зустрічі та пригоди, завдяки яким він зрозуміє, що нічого в цьому світі не буває випадковим, і що головний шлях, який кожен з нас повинен обрати у цьому житті – це Шлях Добра», – наголошують автори й виконавці Театру ляльок.

О, як оживають під керівництвом майстрів ляльки на сцені! Як, затамувавши дихання, придивляється й прислухається глядач до дійства!

«Ця вистава подарує глядачам справжній різдвяний настрій вже в вересні», – розповідають в театрі.

Спектакль «Путь в Вифлеем», актеры на сцене
Спектакль «Путь в Вифлеем», декорации
Спектакль «Путь в Вифлеем»
Спектакль «Путь в Вифлеем», Одесский театр кукол
Спектакль «Путь в Вифлеем», кукла Ослик
Премьера спектакля Спектакль «Путь в Вифлеем»

Додамо: вистава дарує не тільки різдвяний настрій, а ще й переосмислення усього, що трапляється на нашому життєвому шляху. Бо ж в кожного – свій «Шлях до Вифлеєму», до зірок, до здійснення бажань. А ще – до пошуку Любові у власній душі…

Автор п’єси – Сергій Ковальов
Режисер-постановник – заслужений артист України Олександр Куцик
Художниця-постановниця – Людмила Скитович
Дійові особи та виконавці:
Віслючок – заслужений артист України Іван Цуркан;
Хазяїн – Андрій Кулішов;
Зірка, Марія – заслужена артистка України Ольга Чабан;
Поросятко, Кріт – Євгенія Єсьман;
Лев, Чорт, Мавпа, Йосип – Ігор Цеглинський.
Вистава для глядачів від 4 років.

Фото – пресслужба Одеського академічного театру ляльок

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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