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Чорнобильська та Запорізька АЕС: що коїться в атомній енергетиці України в умовах війни

Чорнобильська та Запорізька АЕС: що коїться в атомній енергетиці України в умовах війни

В річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка трапилася 26 квітня 1986 року, розкажемо що відбувається на Запорізькій АЕС, яка з початку повномасштабного вторгнення знаходиться в окупації, а також про стан атомної енергетики в Україні в цілому.

Що зараз відбувається на Чорнобильській АЕС

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Державного університету «Одеська політехніка» Володимир Кравченко розповів, що сьогодні Чорнобильська АЕС не працює. Зараз там демонтують обладнання й займаються дезактивацією. «Це називається «зняття з експлуатації»», – пояснив Володимир Кравченко. Цей об’єкт належить до Держслужби надзвичайних ситуацій.

На ЧАЕС будують центральне сховище радіоактивних відходів тих АЕС, які сьогодні працюють. До цього часу відпрацьовані тепловиділяючі збірки (ядерне паливо) після чотирьох років витримування в активній зоні реактора відправляли в росію на переробний завод. Це дорого обходилося українській державі.

Сьогодні тільки на Запорізькій АЕС є сухе сховище. Це металеві контейнери, які потім вставляють в бетонні конструкції. Їх складають на території АЕС. Якщо сховище збудують, то ми не будемо відправляти відходи. «В наших сховищах буде зберігатися відпрацьоване паливо, поки не навчимося переробляти його і вилучати цінні ізотопи. Їх можна буде використати для держави», – розказав Володимир Кравченко.

четвертий енергоблок ЧАЕС

Чи становить небезпеку четвертий енергоблок ЧАЕС

На Чорнобильській АЕС побудували новий безпечний конфайнмент. Це арка над зруйнованим четвертим енергоблоком. «Старий саркофаг демонтований, новий наїхав якби на блок і зробив його більш безпечним», – пояснив Володимир Кравченко. Конфайнмент відкрили більше шести років тому. Будова запобігає витоку радіації зі зруйнованого енергоблока внаслідок катастрофи 1986 року. На думку Володимира Кравченка, точаться спекуляції з приводу того, що на зруйнованому енергоблоці йдуть якісь ядерні реакції. Фахівець пояснив, що в результаті вибуху і пожежі на реакторі небезпеки не залишилося.

Окупанти вкрали і знищили майно ЧАЕС

З першого ж дня повномасштабного вторгнення росії в Україну ЧАЕС опинилась в окупації. Війська рф взяли в заручники понад триста осіб, які перебували на станції. Вороги обірвали усі плани роботи на минулий рік. Гармидер, розтрощена та розграбована територія – це лише частина видимих наслідків окупації. Директор «зони відчуження» Євген Крамаренко оцінив збиток в сто тридцять п’ять мільйонів доларів. Стільки коштує вкрадене і знищене росіянами обладнання, частину якого вони вивезли до білорусі.

За час окупації в лютому і березні 2022 року працівники не втратили контроль за ядерними установками на ЧАЕС, ядерними матеріалами та радіоактивними відходами. «Це було мародерство. Вони хотіли інформацію покрасти, яка їм не дуже потрібна, я так вважаю. Нагадили, скажімо так», – вважає Володимир Кравченко. На думку Володимира Кравченко, нормальне функціонування підприємства через росіян було порушено. З точки зору безпеки це не дуже добре. Сьогодні все налагоджується.

Запорізька АЕС споживає дуже багато ресурсів від України

Володимир Кравченко

Доктор технічних наук Володимир Кравченко вважає, що звільнення ЗАЕС від російських окупантів – питання політичне, а не технічне. Він наголошує, що техніка на атомній станції не розрахована на обстріли і підриви. Це неприпустимо. «Спеціально це підривати ніхто не буде. Тому що там і росія близько, і ми там. Я вважаю, що ні в кого таких планів немає робити там теракт», – вважає фахівець. Він переконаний, що звільнення ЗАЕС від армії рф можливе тільки шляхом перемовин. «АЕС – це об’єкти, які не налаштовані на функціонування під час війни», – резюмував Володимир. Він думає, що сторони повинні домовитися про якусь зону недоторканості, де військові дії заборонені.

Сьогодні ЗАЕС не працює. Фахівець вважає це проблемою. Адже непрацююча станція не виробляє електроенергію, але споживає її. І досить в великій кількості. «І ця кількість сьогодні надходить з України. Тобто нас ще і експлуатують», – розказав спеціаліст. Він пояснив: аби на ЗАЕС було все гаразд, то там повинні працювати насоси, які охолоджують реактори, а вони потребують великої кількості енергії. Ми не можемо припинити її постачати, бо станція належить Україні. Держава не може допустити її руйнування.

Фахівець пояснив, що для росіян українська ЗАЕС – ласий шматок. Окупантам потрібна наша станція, вони хочуть налаштувати її під себе. А для цього треба побудувати лінії електропередач до росії, яких немає. За словами Володимира, це дороговартісна і об’ємна робота. «Ми бачимо, що вони не можуть цього зробити до цього часу», – пояснив фахівець.

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