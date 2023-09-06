Нічна атака дронів на Одеську область: наслідки (фото)

Під час нічної атаки ворога над Одеською областю Силами протиповітряної оборони знищено 15 безпілотників типу “Shahed-136”. На жаль, відбулися і влучення.
Сили оборони Півдня України повідомили подробиці.
Ворог атакував об’єкти припортової та цивільної промислової інфраструктури півдня регіону ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed. У кількох населених пунктах Подунав’я зафіксовано руйнування та пожежі.
Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі.
Внаслідок атаки від тяжких поранень загинув співробітник одного з промислових підприємств.
Правоохоронці розпочали розслідування про порушення законів та звичаїв війни.
Нагдаємо, 6 вересня за три години ворог атакував Ізмаїльщину Одеської області.
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