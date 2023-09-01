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Чи готова Україна до опалювального сезону: що розповіли у компанії «Нафтогаз»

Чи готова Україна до опалювального сезону: що розповіли у компанії «Нафтогаз»

Україна активно готується до опалювального сезону. Але чи достатньо накопиченого газу, щоб забезпечити українців теплом цієї зими? Відповідь на це запитання дав голова правління компанії «Нафтогаз України» Андрій Чернишев.

У суспільстві поширений міф про те, що саме Росія є єдиним постачальником газу, який може надавати сировину Україні. Однак це неправда: Україна успішно видобуває, закуповує та накопичує газ у своїх сховищах.

Як зазначив напередодні в ефірі телемарафону голова правління «Нафтогазу», зараз в українських сховищах вже є 14 мільярдів кубометрів газу за запланованого обсягу 14,7 мільярда. До початку опалювального сезону цієї мети буде досягнуто.

«Нам уже фактично вдалося досягти цифри 14 мільярдів кубічних метрів газу. Таким чином, ми виконаємо і навіть перевиконаємо передбачену позначку 14,7 мільярда кубометрів»,

– сказав Андрій Чернишов.

На його думку, Україна може самостійно постачати газ. Українські газові сховища, що зараз знаходяться під землею, вміщують 31 мільярд кубометрів сировини.

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За матеріалами 24tv.ua

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