Новини Одеси та Одеської області

В Одесі відбулася традиційна акція «Гроші на ЗСУ»: чого вимагають учасники пікету

В Одесі відбулася традиційна акція «Гроші на ЗСУ»: чого вимагають учасники пікету

Сьогодні, у суботу. 27 грудня 2024 року, у день, коли багато одеситів зайняті підготовкою до майбутнього Нового року, учасники ініціативної групи «Гроші на ЗСУ» провели в центрі міста акцію, що стала традиційною.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», вимоги мітингувальників прості та зрозумілі: виділяти кошти з місцевого бюджету на підтримку армії.

«Мета нашого пікету «Гроші на ЗСУ» – це насамперед 20% із бюджету на фронт. А основна мета – на 600 мільйонів закупити «Мавіків». Нам дуже потрібна саме ця позиція. Хочемо, щоб вони були на складах, щоб їх закупила міська влада… Бо це зберігає життя та тримає нашу оборону», – каже одна із учасниць пікету.

Вона також додала, що саме від наших Захисників залежить, бути «Одеському напрямку» фронту чи ні.

«Хотілося, щоб їх почула міська влада та почала діяти», – наголошується в публікації.

Нагадаємо, в серпні 2024 року виповнився рік з початку щотижневої акції протесту, яка спочатку проходила у одеської мерії на Біржовій площі. Тоді її ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

І незважаючи на те, що чиновники тривалий час ігнорували учасників пікету, певних успіхів їм все ж таки вдалося досягти. І припиняти щосуботню акцію вони поки не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk