В Одесі відбулася традиційна акція «Гроші на ЗСУ»: чого вимагають учасники пікету

Як пише Телеграм-канал «Одеське життя», вимоги мітингувальників прості та зрозумілі: виділяти кошти з місцевого бюджету на підтримку армії.

«Мета нашого пікету «Гроші на ЗСУ» – це насамперед 20% із бюджету на фронт. А основна мета – на 600 мільйонів закупити «Мавіків». Нам дуже потрібна саме ця позиція. Хочемо, щоб вони були на складах, щоб їх закупила міська влада… Бо це зберігає життя та тримає нашу оборону», – каже одна із учасниць пікету.

Вона також додала, що саме від наших Захисників залежить, бути «Одеському напрямку» фронту чи ні.

«Хотілося, щоб їх почула міська влада та почала діяти», – наголошується в публікації.

Нагадаємо, в серпні 2024 року виповнився рік з початку щотижневої акції протесту, яка спочатку проходила у одеської мерії на Біржовій площі. Тоді її ініціювала відома волонтерка, голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

І незважаючи на те, що чиновники тривалий час ігнорували учасників пікету, певних успіхів їм все ж таки вдалося досягти. І припиняти щосуботню акцію вони поки не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.