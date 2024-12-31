Главные события: чем жила Одесса в 2024 году

Спор года: двойные квитанции за коммуналку

С февраля 2024 года жители многих многоэтажек в Одессе начали получать двойные квитанции за обслуживание — от ЖКС и «Сервис Плюс». Причиной этого стали споры за право управления домами между частной и коммунальной компанией. Впоследствии стали появляться случаи незаконного перевода домов в те или иные управляющие компании. Сейчас проблему решают в судах. А одесситам до сих пор советуют платить только тем, с кем подписан официальный договор, и проверять указанную информацию.

Общественная позиция: как «Кофе на Думской» превратилась в «Деньги на ВСУ»

В этом году в Одессе продолжали обсуждать тендеры и перераспределение бюджетных средств на нужды ВСУ. Протест «Кофе на Думской», инициированный еще в прошлом году, сыграл важную роль в этом процессе. В апреле 2024 года под общественным давлением были отменены «бессмысленные тендеры» и создана рабочая группа «Прозрачность и подотчетность», что позволило сэкономить 509 миллионов гривен для ВСУ.

4 декабря депутаты горсовета приняли решение о выделении дополнительных 250 миллионов гривен из городского бюджета на поддержку подразделений Сил обороны. Эти средства пойдут на закупку дронов, средств электронной борьбы, автомобилей и другой необходимой военной техники. Акции протеста в Одессе до сих пор продолжаются. Жители требуют выделить 20% бюджета города на нужды фронта. Они также призывают к активизации диалога между властью, военными и их семьями.

Одесситка покорила Голливуд и сцену Евровидения

Украинский режиссер и клипмейкер одесситка Таня Муиньо, известная своим сотрудничеством с мировыми звездами, стала постановщицей номера Украины на Евровидении-2024. Благодаря ее работе дуэт АІуопа АІуопа и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria» получил третье место в финале конкурса. Сейчас Таня Муиньо работает с самыми известными артистами Европы и Америки, среди которых, например, Дженнифер Лопес и Леди Гага. Ее клипы собирают миллионы просмотров.

Одесский международный кинофестиваль в Киеве

Несмотря на войну и массированные обстрелы Одессы и других городов Украины, пятнадцатый Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) все же состоялся. Но ради безопасности его решили провести в Киеве в июле 2024 года. Фестиваль был посвящен теме войны, которая является частью украинского кинематографа с 2014 года. Победителями фестиваля стали картины:

«Серые пчелы» режиссера Дмитрия Моисеева (экранизация романа Андрея Куркова) — лучший полнометражный игровой фильм. Лента рассказывает о жизни пчеловода на востоке Украины в условиях начала войны.

»Гляделов» режиссера Ксении Кравцовой — документальный фильм о войне глазами известного фотографа Александра Гляделова, признан лучшим документальным фильмом.

Специальные награды также получили фильм «Яса», благодаря непревзойденной игре украинских актрис Аллы Сергийко и Кристины Федорак. Также документальный фильм «Свирель Перуна» — о работе нашей арты.

Неожиданность года: закрытие Одесского главпочтамта

В октябре 2024 года главпочтамт Одессы на Садовой, 10 прекратил работу. Это случилось из-за необходимости сокращения расходов: большое помещение использовалось лишь частично, а его зимнее содержание, в частности отопление, стало неэкономичным для дирекции «Укрпочты». Теперь офис главпочтамта находится по адресам на Садовой, 2 и Софиевской, 11. Историческое здание, построенное в 1898 году, продавать не планируют. Обсуждают варианты его использования, в частности создание там музея.

Ремонты и реконструкции

В 2024 году в Одессе были проведены некоторые ремонтные работы на объектах инфраструктуры и благоустройства. Например, ремонт дорожного покрытия и тротуаров на Адмиральском проспекте и проспекте Небесной Сотни, но произошли и другие долгожданные обновления.

Открыли Потемкинскую лестницу и два парка

В конце апреля 2024 года в Одессе для прогулок открыли Потемкинскую лестницу, Стамбульский и Греческий парки на Приморском бульваре. По лестнице можно спуститься к Приморской улице, которая пока закрыта для пешеходов. Парки полностью доступны, а в Греческом даже работает лифт. Напомним, они были закрыты из-за начала войны.

Ремонт площади Толбухина

С 9 августа по 31 октября 2024 года в Одессе ремонтировали площадь Трибуны Героев (бывшая Толбухина). Были обновлены трамвайные пути, проезжая часть, наружное освещение и светофоры. Благодаря работам повышена безопасность движения и улучшена инфраструктура без остановки движения транспорта.

Изменения на улице Генуэзской

В это же время в Одессе изменили организацию дорожного движения на улице Генуэзской. По направлению к Аркадии была добавлена еще одна полоса движения, что якобы улучшило пропускную способность участка. В рамках работ были установлены новые дорожные знаки и нанесена соответствующая разметка.

Ремонт улицы Ольгиевской

Подобные изменения в схеме организации дорожного движения произошли и на улице Ольгиевской: на участке дороги от улицы Пастера до спуска Маринеско введено двустороннее движение автотранспорта.

Завершение ремонта Деволановского спуска

После трехлетних усилий в Одессе в октябре 2024 года наконец завершили реконструкцию Деволановского спуска — одного из ключевых объектов городской инфраструктуры. Ремонтные работы начались еще в 2020-м, но из-за военного положения договор с подрядчиком «Ростдорстрой» был расторгнут. В 2022 году объявлен новый тендер на завершение реконструкции. Однако улица Еврейская, которая должна соединять Деволановский спуск с другими важными транспортными артериями, все еще нуждается в ремонте.

Перестройка «Макдональдса» на Дерибасовской

«Макдональдс» на Дерибасовской, 23, находящийся в историческом здании — доме Мангуби, — закрыли на ремонт до конца декабря 2024 года. В рамках работ планируется реставрация фасада исторического здания, модернизация интерьера и внедрение сервиса обслуживания за столиками. Ресторан будет иметь 212 мест внутри и 74 на террасе.

Одесса кипит: как проходит деколонизация

На фоне российско-украинской войны в Украине началась массовая деколонизация, предусматривающая переименование улиц и устранение символики, связанной с российской, советской и имперской политикой. Одесса стала одним из городов, где этот вопрос вызвал многочисленные дебаты в течение года. Некоторые изменения вызвали споры среди жителей: а нужна ли нам деколонизация и что будет с историей Одессы?

(Не)желательное переименование улиц

В июле 2024 года Одесская военная администрация издала распоряжение о массовом переименовании улиц, проспектов, бульваров и других топонимических объектов в Одессе и области. В списке — 432 объекта, из которых 84 расположены в Одессе. Среди самых громких случаев — возвращение улице Пушкинской ее исторического названия — Итальянская, а также переименование площади Думской в Биржевую и улицы Екатерининской в Европейскую. Проспект Гагарина получил имя Леси Украинки, а бульвар Жванецкого стал бульваром Военно-Морских сил. Также были предложены новые названия улиц и проспектов, которые чествуют героев, погибших за независимость Украины, и тех, кто боролся за свободу в прошлом. Полный список новых названий доступен на сайте «Одесской жизни».

Страсти по Пушкину

В 2024 году вопрос о сносе памятника Александру Пушкину в Одессе вызвал не менее активные дискуссии. Некоторые одесситы считают, что памятник является частью культурного наследия города, тогда как в рамках деколонизации обсуждается «очищение публичного пространства» от символов российского империализма. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса, подчеркивая, что Пушкин является частью реестра ЮНЕСКО и важной частью истории города. Однако в начале декабря депутаты Одесского городского совета поддержали решение о демонтаже памятников Пушкину на Приморском бульваре и улице Итальянской. Также выделили средства на проекты демонтажа 12 объектов, включая памятники князю Воронцову, Исааку Бабелю и другим российским деятелям.

Курортный сезон: как Одесса развлекала туристов

Разговоры о подготовке к курортному сезону в Одессе начались еще в марте. Ситуация в Черном море оставалась сложной из-за угрозы ракетных обстрелов и противокорабельных мин, однако местные власти и предприниматели активно работали над обустройством пляжей для отдыхающих. Уже в начале июня пляжи заполнили туристы из разных уголков Украины. Как и обычно, в августе найти жилье у моря было очень сложно, а цены оставались на высоком уровне. В то же время в этом году на пляжах появились мобильные укрытия и спасательные посты. Несмотря на воздушные тревоги, многие отдыхающие оставались на пляжах, наслаждаясь летом и морем.

Образование: прощай, удаленное обучение

В этом году более 20 тысяч первоклассников Одесской области начали обучение очно. Все благодаря тому, что в некоторых школах наконец обустроили укрытия. Однако планировалось обеспечить очный формат в 600 школах. В Одессе из 121 средней школы более 90 имели свои укрытия, а остальные пользуются защитными сооружениями поблизости.

Одесситы года

В ноябре 2024 года четыре одессита попали в ТОП-100 украинцев, которые приближают победу по версии «Украинской правды», среди них:

Екатерина Ножевникова — общественный деятель и глава фонда «Корпорация монстров», которая помогает военным и гражданским.

Андрей Ставницер — бизнесмен и основатель реабилитационного центра Superhumans для пострадавших от войны.

Элина Свитолина — теннисистка и основательница Svitolina Foundation, которая активно поддерживает благотворительные проекты.

Валерий Пузик — художник, писатель и военнослужащий, известный участием в войне и художественных проектах.

Одесситы были отмечены за вклад в победу, общественно-политические процессы и развитие государственности.