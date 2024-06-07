Дві конкуруючі компанії надсилають рахунки: який сплачувати і як бути тим, хто отримує субсидії

Який рахунок сплачувати

Правова підстава для того, щоб керуюча компанія Вам надсилала рахунки, це договір, який Ви з нею уклали на надання ними комунальних послуг, де все, що Ви підписали, Вами зрозуміло та погоджено.

Саме в договорі зазначено дата, з якого ця компанія є виконавцем послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за вашою адресою, в які строки вона нараховує та збирає квартирну плату з мешканців квартир, на які рахунки, які зміни у тарифах і яка відповідальність за несплату за договором.

Це може бути як індивідуальний договір з відкриттям особового рахунку так і колективний договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

В договорі визначено перелік послуг, які надаються виконавцем послуг з управління багатоквартирним будинком та їх розмір, який розраховується за 1 кв.м. загальної площі квартири чи нежитлового приміщення. Як правило, вказано усі ті умови надання послуг, строки надання їх, і обов’язково в реквізитах сторони договору, як юридичні особи, вказано посадових осіб.

Можуть бути також зазначені як послуги, що будуть виконуватися власними силами так і залучати субпідрядників для виконання окремих робіт (послуг).

Пунктом 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (редакція від 09.07.2023), передбачено право споживача одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів, та, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 7 цього Закону обов’язок споживача оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами.

Відповідно до ч.3 ст. 12 цього Закону, істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є:

перелік послуг; вимоги до якості послуг; права і обов’язки сторін; відповідальність сторін за порушення договору; ціна послуги; порядок оплати послуги; порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги; строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання.

Якщо інша компанія надсилає рахунки

Якщо інша компанія заявляє про себе, надсилає рахунки, Ви можете звернутися до неї письмово з запитом, щодо правових підстав нарахування Вам оплати. Лише офіційні підстави є приводом для оплати.

Ви повинні знати, якщо Ви та інша компанія, не перебуваєте у договірних відносинах, які б регулювали відносини щодо комунальних послуг, то вимоги сторонньої компанії щодо оплати є безпідставними.

Правові підстави створення підприємства, що надає комунальні послуги

Якщо Ви обслуговуєтесь компанією, яка надає комунальні послуги, Ви повинні знати, на підставі чого її створено і з якого часу вона обслуговує Ваш будинок і де знайти інформацію щодо неї.

Як правило, рішення про те, ким будуть надаватися комунальні послуги і відповідно до чого, закріплені розпорядженням (рішенням) міської (районної, районної у місті ради), скажімо, про створення комунального підприємства; або перезакріплення будинків з балансу одного комунального підприємства до іншого; про правонаступництво однієї компанії щодо іншої тощо.

Але усі ці підстави повинні бути зазначені в офіційному документі, які оприлюднюється сайті міської ради (іншому органі місцевого самоврядування), і також в наявності у тієї сторони, що обслуговує будинок.

Бувають і такі випадки, коли згідно ст. 520 ЦК України боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Якщо компанія створена таким чином, повинно бути рішення суду чи інші підтверджуючі документи.

Якщо Ви обслуговуєтесь в ОСББ, згідно зі статтею 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» (редакція від 10.11.2023), вищим органом управління об’єднання є загальні збори. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов’язковим для всіх співвласників. Тобто, усі рішення повинні бути підтверджені саме цим документом.

Таким чином, повинно бути офіційне підтвердження прав та обов’язків обслуговуючої компанії.

Згідно із ч. 2 ст. 4 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (редакція від 10.11.2023), (далі – Закон) власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку. Відповідно до пп.3 ч.1 ст. 6 Закону, співвласники мають право одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його використання.

Отже, відповідно до цих норм Закону, Ви можете ознайомлюватися з тим, що стосується обслуговування та послуг щодо Вашого будинку.

Але, з чого ми і почали цю статтю, зі споживачем у обслуговуючої компанії також повинні бути договірні відносини. І саме вони визначають, кому повинен сплачувати послуги споживач.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема є, договори та інші правочини.

Інколи договори щодо обслуговування розміщують на сайті компанії, надаючи для ознайомлення (та роздрукування) заяву-приєднання до умов Договору в загальному доступі, і споживач, акцептуючи її, засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

Відповідно ж до ч.1 ст.634 Цивільного кодексу України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Фактом згоди Вас, як Споживача, з умовами договору щодо надання послуг є може бути щось одне з наступних пунктів:

підписання Вами заяви-приєднання до умов договору;

особисте підписання даного договору (або протоколу зборів ОСББ);

сплачений рахунок (квитанція) за надання послуг.

Якщо ви нічого із переліченого не робили, то і не маєте з компанією договірних відносин і не маєте сплачувати рахунки від неї.

Згідно з ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Як правило, в межах договірних відносин, сторонами узгоджені та підписані складові тарифів на послуги з управління багатоквартирним будинком та прибудинкових територій, їх структури, перелік та періодичність надання їх, загальні відомості про будинок та співвласників багатоквартирного будинку та обслуговуючу компанію.

До якої компанії звертатися для оформлення субсидії

Якщо Ви отримуєте субсидії, Ви надаєте довідки та сплачуєте тій компанії, з якою у Вас укладено договір, оскільки лише вона є єдиною організацією, яка надавала послуги з утримання будинку та здійснювала нарахування за житлово-комунальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства України.

Окрім того, якщо від Вас вимагають оплати, не надаючи послуг, ці відносини не є правовими і Ви можете письмово поскаржитися до поліції, позиватися до них до суду.



