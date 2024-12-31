Пасажири одеської електрички їздитимуть з підвищеним комфортом

«Укрзалізниця» модернізувала електропоїзд, що курсує на напрямку Одеса – Кароліно-Бугаз та Одеса – Роздільна.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Поїзд обладнаний усім необхідним для комфортних і безпечних подорожей:
- пандусами;
- інклюзивними туалетами;
- спеціальними місцями для осіб з інвалідністю;
- навігацією шрифтом Брайля;
- кріпленнями для велосипедів;
- портами Type-C і USB для зарядки гаджетів.
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У грудні Укрзалізниця вже випустила два модернізовані електропоїзди. Це 10-й капітально відновлений електропоїзд у 2024 році та 36-й – від початку повномасштабного вторгнення.
Загалом цього року Укрзалізниця капітально відновила 23 пасажирські вагони, з них 5 спеціально переобладнано для дитячих перевезень.