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Пасажири одеської електрички їздитимуть з підвищеним комфортом

Пасажири одеської електрички їздитимуть з підвищеним комфортом

«Укрзалізниця» модернізувала електропоїзд, що курсує на напрямку Одеса – Кароліно-Бугаз та Одеса – Роздільна.

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Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Поїзд обладнаний усім необхідним для комфортних і безпечних подорожей:

  • пандусами;
  • інклюзивними туалетами;
  • спеціальними місцями для осіб з інвалідністю;
  • навігацією шрифтом Брайля;
  • кріпленнями для велосипедів;
  • портами Type-C і USB для зарядки гаджетів.

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У грудні Укрзалізниця вже випустила два модернізовані електропоїзди. Це 10-й капітально відновлений електропоїзд у 2024 році та 36-й – від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом цього року Укрзалізниця капітально відновила 23 пасажирські вагони, з них 5 спеціально переобладнано для дитячих перевезень.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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