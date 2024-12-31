Пасажири одеської електрички їздитимуть з підвищеним комфортом

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Поїзд обладнаний усім необхідним для комфортних і безпечних подорожей:

пандусами;

інклюзивними туалетами;

спеціальними місцями для осіб з інвалідністю;

навігацією шрифтом Брайля;

кріпленнями для велосипедів;

портами Type-C і USB для зарядки гаджетів.

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У грудні Укрзалізниця вже випустила два модернізовані електропоїзди. Це 10-й капітально відновлений електропоїзд у 2024 році та 36-й – від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом цього року Укрзалізниця капітально відновила 23 пасажирські вагони, з них 5 спеціально переобладнано для дитячих перевезень.